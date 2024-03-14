«النقل»: تطوير ميناء السخنة يستهدف التوسع في تجارة الترانزيت

كشفت وزارة النقل مستجدات تنفيذ مشروع تطوير ميناء السخنة، والذي يعتبر أحد المكونات الرئيسية للممر اللوجيستي «السخنة - الدخيلة»، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنفيذ مشروع إنشاء محور «السخنة – الإسكندرية» اللوجيستي المتكامل للحاويات للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط والذي يعتبر أكبر ممر لوجيستي لخدمة التجارة العالمية بين الشرق والغرب.

ميناء العين السخنة

وتفقدت قيادات وزارة النقل أولى محطات مشروع تطوير الميناء محطة حاويات هاتشيسون، والتي تمّ تسليمها لأكبر مشغل محطات حاويات على مستوى العالم وهو هاتشيسون العالمية وتحالف الخطوط الملاحية العالمية COSCO وCMA لتطويرها كأكبر محطة للحاويات بجمهورية مصر العربية، إذ يبلغ طولها 2600 متر ومساحتها الإجمالية 1.6 مليون متر مربع والطاقة الاستيعابية لها 3.5 مليون حاوية مكافئة سنويا.

وستسمح المحطة باستقبال سفن عملاقة بطول 400 متر، وذلك وفقًا لعقد الالتزام الموقع لمشروع إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة للحاويات بميناء السخنة، والذي يأتي تنفيذه إلى جانب تنفيذ مشروع إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات برصيف 100 بالدخيلة.

وتابع قيادات وزارة النقل أعمال التطوير الجارية بالميناء، إذ تمت متابعة نسب تنفيذ الأعمال وما وصلت إليه مشروعات الطرق الداخلية والأحواض، وكذلك خط السكك الحديدية الجديد بداخل الميناء والمباني الإدارية الجاري إنشائها كما تفقدوا أعمال امتداد عدد من الاحواض والمخطط العام لها وكذا مخطط استخدامات الأراضي من حولها.

ويأتي مشروع إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة للحاويات بميناء السخنة؛ في إطار المخطط الشامل لاستكمال تطوير ميناء السخنة الجاري تنفيذه، ليصبح أكبر ميناء محوري على البحر الأحمر، إذ تم تخطيط الموقع العام للميناء ليضاهي أحدث الموانئ العالمية، بما يخدم حركة التجارة الإقليمية والدولية.

ويعد التعاون مع أكبر تحالف عالمي في مجال إدارة وتشغيل الخطوط الملاحية ومحطات الحاويات الدولية، ضمن الخطة الشاملة لوزارة النقل لتكوين الشراكات الاستراتيجية مع كبري شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات العالمية والخطوط الملاحية لضمان وصول وتردد أكبر عدد ممكن من السفن العالمية علي الموانئ المصرية ومضاعفة طاقة تشغيل الموانئ والتوسع في تجارة الترانزيت.

وشددت وزارة النقل على ضرورة استمرار تكثيف الأعمال خلال شهر رمضان المعظم لسرعة الإنجاز خاصة مع أهمية هذا الميناء خاصة وانه تم تقديم وعد إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والشعب المصري العظيم بأن يكون ميناء السخنة من أفضل المواني المصرية من حيث عناصره الأساسية.