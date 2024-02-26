«غرفة الأخشاب» تتوقع تراجع الأسعار في غضون أسبوع.. لهذه الأسباب

قال المهندس محمد الشبراوي، عضو غرفة الصناعات الخشبية والأثاث، وعضو مجلس إدارة اتحاد التعاون الإنتاجي، إنّ هناك حالة من الاستقرار السعري في متر الأخشاب بالأسواق المحلية، عقب الصفقة الاستثمارية لمشروع تطوير رأس الحكمة، وضخ تدفقات نقدية من الدولار في البنوك المصرية.

وأشار عضو غرفة الصناعات الخشبية إلى أن المتر المكعب من الخشب «السويدي» يصل حالياً إلى 25 ألف جنيه، ومن المتوقع أن يشهد تراجعات كبيرة في الأسواق المحلية، خلال الأيام القليلة المقبلة.

الشبرواي: انخفاض مرتقب في أسعار الأخشاب

وأضاف «الشبراوي»، في تصريح لـ«الوطن»، أن التجار في السوق بدأوا يتداولون أحاديث، خلال الأيام القليلة الماضية، عن حالة من الانخفاض سيشهدها سوق الأخشاب في مصر، مشيراً إلى أن التوقعات ترجح انخفاض سعر متر الخشب «السويدي» إلى مبلغ 16 ألف جنيه، أي بانخفاض حوالي 9 آلاف جنيه للمتر، خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأوضح عضو غرفة الصناعات الخشبية والأثاث أن سعر المتر المكعب من خشب «الأرو» يصل حالياً إلى 100 ألف جنيه، في الوقت الذي يتوقع فيه التجار انخفاض السعر ليقارب 90 ألف جنيه للمتر، أي بانخفاض 10 آلاف جنيه من السعر الحالي.

وتوقع «الشبراوي» أن الاسعار من الممكن أن تهبط خلال الفترة القليلة المقبلة، حيث أن رد فعل انخفاض سعر الدولار في السوق الموازية سيلقي بظلاله على القطاع في غضون فترة تتراوح بين أسبوع و10 أيام.