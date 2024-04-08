سقوط أمطار غزيرة ورعدية على مراكز كفر الشيخ (صور)

شهدت مراكز ومدن وقرى محافظة كفر الشيخ، اليوم الاثنين، هطول أمطار غزيرة ورعدية، خاصةً على السواحل الشمالية للمحافظة، وذلك رغم انتهاء فصل الشتاء رسمياً في 20 مارس الماضي وبدء فصل الربيع.

طقس غير مستقر على أنحاء كفر الشيخ

وساد كفر الشيخ طقس غير مستقر على كافة الأنحاء، منذ صباح اليوم، إذ تراوحت درجات الحرارة بين 26 للعظمى و14 للصغرى، وسرعة الرياح 35 كيلو متراً في الساعة، فيما يشهد البحر المتوسط حالة معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من 1.5 إلى 2.25 متر.

وفي سياق متصل، توقفت حركة الملاحة والصيد بميناء البرلس وفي مياه البحر المتوسط بنطاق محافظة كفر الشيخ، من اليوم الاثنين، ولحين تحسن الأحوال الجوية، وذلك طبقاً لتقرير الهيئة العامة للأرصاد الجوية بتعرض شمال البلاد لموجة من الطقس السيئ ونشاط للرياح والتى تؤدي لاضطراب حركة الملاحة البحرية.

رفع درجة الاستعداد بأجهزة المحافظة

وكلّف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والمدن، بالتعامل الفوري مع تبعيات التغيرات المناخية المحتملة التي تشهدها المحافظة، و‎رفع درجة الاستعداد بأجهزة المحافظة، لمواجهة التغيرات المناخية، واتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر، مشدداً بمواصلة جهود صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي، وصيانة أعمدة الإنارة المتهالكة، وتغطية بيارات الصرف الصحي، ومتابعة الترع والمصارف التي تم تغطيتها، وجاهزية جميع معدات النظافة بمراكز ومدن المحافظة، ومراجعة سلامة خطوط الغاز مع متابعة غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن ومركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، على مدار الساعة.

كانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى ️استمرار تمركز المنخفض الجوي على شرق البحر المتوسط يصاحبه سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد، و️تكون متوسطة إلى غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

تقدم السحب الرعدية إلى غرب ووسط الدلتا

️️كما تُشير أخر صور الأقمار الصناعية إلى تقدم السحب الرعدية إلى غرب ووسط الدلتا يصاحبها سقوط أمطار متوسطة الشدة، أما عن شرق البلاد والقاهرة الكبرى فهم على موعد مع سقوط الأمطار خلال فترات المساء.