«صحة كفر الشيخ»: 10 منافذ لصرف ألبان الأطفال خلال عطلة عيد الفطر المبارك

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ تخصيص 10 منافذ بمراكز ومدن وقرى المحافظة، لصرف ألبان الأطفال خلال عطلة عيد الفطر المبارك، في الفترة من 9 إلى 14 أبريل 2024.

منافذ صرف ألبان الأطفال في محافظة كفر الشيخ خلال عطلة عيد الفطر المبارك

ووفقاً لما حددته المديرية فإنّ منافذ صرف ألبان الأطفال في محافظة كفر الشيخ خلال عطلة عيد الفطر المبارك، كالتالي:

1- كفر الشيخ - منفذ مسير.

2- الحامول - المركز الطبي.

3- الرياض - المركز الطبي.

4- بلطيم - المركز الطبي.

5- بيلا - المركز الطبي.

6- سيدي سالم - المركز الطبي.

7- سيدي غازي - منفذ سيدي غازي.

8- فوّه - رعاية طفل.

9- مطوبس - منفذ إبيانة.

10- قلّين - رعاية طفل.

معلومات عن ألبان الأطفال

يذكر أنّ ألبان الأطفال هي ألبان صناعية بديلاً عن لبن الأم للأطفال حديثي الولادة، وتوفرها وزارة الصحة بأسعار مدعمة لغير القادرين، ويحتاجها ما يقرب من 10% من الأطفال حديثي الولادة سنوياً.

وهناك نوعان من الألبان: النوع الأول للفئة العمرية أقل من 6 أشهر من العمر والنوع الثاني للفئة العمرية أكثر من 6 شهور حتى عام.