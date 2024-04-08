«صحة كفر الشيخ»: 3 مراكز لإجراء فحوصات المقبلين على الزواج خلال إجازة عيد الفطر

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، استمرار العمل بـ3 مراكز رئيسية لإجراء فحوصات المقبلين على الزواج، خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك من يوم 9 إلى 14 من شهر أبريل الجاري، وذلك في إطار التيسير على المواطنين، بتوجيهات الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

أماكن ومنافذ استقبال فحوصات المقبلين على الزواج أيام عيد الفطر المبارك بكفر الشيخ

ووفقاً لما حدّدته المديرية فإنّ أماكن ومنافذ استقبال فحوصات المقبلين على الزواج أيام عيد الفطر المبارك بكفر الشيخ، كالتالي:

1- رعاية طفل قلين، ويعمل يوم الثلاثاء 9 أبريل 2024.

2- مركز طبي كفر الشيخ، ويعمل يوم الأربعاء والخميس 10 و11 أبريل 2024.

3- مركز طبي دسوق، ويعمل يوم السبت والأحد 13 و14 أبريل 2024.

تخصيص 3 مراكز رئيسية لإجراء فحوصات المقبلين على الزواج

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، لـ«الوطن»، أنّه تم تخصيص 3 مراكز رئيسية لإجراء فحوصات المقبلين على الزواج، خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 1 مساءً، في ظل تواجد فريق طبي مختص لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمقبلين على الزواج.

جدير بالذكر أنّ المبادرة الرئاسية لفحص المقبلين على الزواج تستهدف الكشف على الأمراض المعدية والمزمنة والوراثية، وذلك لضمان جيل خالي من المرض.