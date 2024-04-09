موعد أذان الفجر في المنيا اليوم الثلاثاء 9 أبريل 2024 وعدد ساعات الصيام

أعلن قسم النتائج والتقاويم بالإدارة العامة للجيوديسيا والحساب، بالهيئة المصرية العامة للمساحة، موعد أذان الفجر في المنيا اليوم الثلاثاء 9 أبريل 2024، الموافق الثلاثين من شهر رمضان المبارك لعام 1445.

ويتراجع موعد أذان الفجر في المنيا اليوم الثلاثاء 8 أبريل بمقدار دقيقتين عن اليوم الذي سبقه، حيث يحرص الصائمون علي الإمساك في الوقت المحدد، وكذلك أداء صلاة الفجر في مواقيتها للتقرب إلى الله تعالى في هذه الأيام المباركة، من خلال الإكثار من العبادات والطاعات والحرص على السنن والفرائض وفعل الخيرات.

موعد أذان الفجر في المنيا اليوم الثلاثاء 9 أبريل 2024

ووفقا لإمساكية شهر رمضان المعظم لسنة 1445 هجرية، الصادرة عن هيئة المساحة، فإن موعد أذان الفجر في المنيا اليوم الثلاثاء 8 أبريل 2024، الموافق الثلاثين من شهر رمضان، يحين في تمام الساعة 4:10 صباحاً.

عدد ساعات الصيام في المنيا اليوم الثلاثاء 9 أبريل 2024

وحددت إمساكية شهر رمضان 1445 هجرية باقي مواقيت الصلاة في محافظة المنيا، ومنها موعد أذان الفجر في المنيا اليوم الثلاثاء 8 ابريل 2024، أما وقت الإفطار فسيكون في تمام الساعة 6:19 مساءً، بعدد ساعات صوم تبلغ 14 ساعة و 29 دقيقة.

وتزداد مدة الصيام تدريجيًا على مدار الشهر الكريم مع انخفاض ساعات الليل مقابل زيادة ساعات النهار، وبالتالي تتغير معها مواقيت الصلاة في المنيا اليوم وهي كالتالي:

الظهر: 11:58 مساءً.

العصر: 3:31 مساءً.

المغرب: 6:19 مساءً.

العشاء: 7:37 مساءً.