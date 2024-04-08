أفضل دعاء في ختام شهر رمضان.. صيغ مستحبة رددها الآن

مع حلول لحظات ختام شهر رمضان يتجه قلوب المسلمين بالمشاعر الصادقة والخشوع لله تعالى، في هذه الأوقات الثمينة، ويُسارع المؤمنون إلى اغتنام الفرصة للتضرع والدعاء، راجين من الله تعالى الغفران والرحمة، وتحقيق الخير والبركة في حياتهم.

دعاء ختام شهر رمضان

وحول الحديث عن دعاء ختام شهر رمضان، حددت دار في فتوى لها عبر موقعها الرسمي عدد من الادعية التي يجوز للمسلم ترديدها ومنها الدعاء الذي وصفته بـ«خير دعاء لوداع الشهر»، ونصه:«اللّهُمَّ اجْعَلْ لي فيهِ إلى مَرضاتكَ دَليلًا، ولا تَجعَلْ لِلشَّيْطانِ فيهِ عَلَيَّ سَبيلًا، وَاجْعَلِ الجَنَّةَ لي مَنْزِلًا وَمَقيلًا، يا قاضِيَ حَوائج الطالبينَ».

افضل ما يقال في نهاية شهر رمضان؟

واستكملت دار الإفتاء الحديث عن دعاء ختام شهر رمضان، مؤكدا أنه يجوز للمسلم أن يرد على سبيل المثال لا الحصر: اَللّهُمَّ نَبِّهني فيهِ لِبَرَكاتِ أسحارِهِ، وَنوِّرْ قَلْبي بِضِياءِ أنوارِهِ، وَخُذْ بِكُلِّ أعْضائِي إلى اتِّباعِ آثارِهِ بِنُورِكَ يا مُنَوِّرَ قُلُوبِ العارفينَ

- اللّهُمَّ وَفِّر فيهِ حَظّي مِن بَرَكاتِهِ، وَسَهِّلْ سَبيلي إلى خيْراتِهِ، وَلا تَحْرِمْني قَبُولَ حَسَناتِهِ يا هادِيًا إلى الحَقِّ المُبينِ، اللّهُمَّ افْتَحْ لي فيهِ أبوابَ الجِنان، وَأغلِقْ عَنَّي فيهِ أبوابَ النِّيرانِ، وَوَفِّقْني فيهِ لِتِلاوَةِ القُرانِ يامُنْزِلَ السَّكينَةِ في قُلُوبِ المؤمنين.

أدعية وداع شهر رمضان

وحول الحديث عن أفضل ما يختم به المسلم في شهر رمضان؟ فإنه يجوز له أن يردد: اللّهُمَّ افْتَحْ لي فيهِ أبوابَ فَضْلِكَ، وَأنزِل عَلَيَّ فيهِ بَرَكاتِكَ، وَوَفِّقْني فيهِ لِمُوجِباتِ مَرضاتِكَ، وَأسْكِنِّي فيهِ بُحْبُوحاتِ جَنّاتَكَ، يا مَجيبَ دَعوَةِ المُضْطَرِّينَ.

- اَللّهُمَّ ارْزُقْني فيهِ طاعةَ الخاشعينَ، وَاشْرَحْ فيهِ صَدري بإنابة المُخْبِتينَ، بِأمانِكَ يا أمانَ الخائفينَ.

- اللهم أهله علينا بالأمن والأمان والسلامة والإسلام، والعافية المجللة، ودفاع الأسقام، والعون على الصلاة والصيام والقيام، وتلاوة القرآن.

- اللهم سلمنا لشهر رمضان، وتسلمه منا حتى ينقضي عنا شهر رمضان، وقد عفوت عنا وغفرت لنا ورحمتنا، يا رب العالمين.

- اللهم إني أدعوك بما دعاك به يوسف عليه السلام، ربي إنك آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السموات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلمًا وألحقني بالصالحين.