خصصت مديرية أوقاف المنيا أماكن ساحات صلاة العيد 2024 محافظة المنيا داخل جميع مدن ومراكز المحافظة، حيث تضم كل مدينة ساحة رئيسية لأداء صلاة العيد، وهي ركعتان جهرا يعقبها خطبة لا تزيد عن ربع ساعة تقريبا.

أماكن ساحات صلاة العيد 2024 في المنيا

وقال مسؤول بمديرية أوقاف محافظة المنيا فضل عدم ذكر اسمه في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن أماكن ساحات صلاة العيد 2024 في المنيا عددها 10 منتشرة في كل مركز، وعلى مساحة كبيرة تتسع لأكبر عدد من المصلين وهي ستكون كالتالي:

-مركز مغاغة: مركز شباب مغاغة.

-مدينة المنيا: مدرسة الثانوية العسكرية.

-المنيا الجديدة: ميدان الشباب.

-مركز ملوي: الاستاد الرياضي.

-مركز سمالوط: استاد سمالوط.

-مركز بني مزار: الساحة الشعبية.

-مدينة ديرمواس: مركز الشباب.

-مركز مطاي: مركز شباب مطاي.

-مركز أبوقرقاص: ساحة نادي ناصر.

-قرية صندفا بمركز بني مزار: مركز الشباب.

تجهيز العديد من المساجد الجامعة

وأوضح مسؤول الأوقاف، أنه جرى تجهيز العديد من المساجد الجامعة لأداء صلاة العيد، مٌنوها أن محافظة المنيا قررت تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالديوان العام وربطها بغرف عمليات فرعية بالوحدات المحلية لمتابعة استعدادات عيد الفطر المبارك.

وتشمل مهام غرفة العمليات التي خصصتها محافظة المنيا، متابعة تجهيز الساحات والمساجد، تلقي أي استفسارات أو شكاوى من المواطنين، والتعامل مع أي حالات طوارئ، حيث شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا على وقف الراحات والإجازات لضمان سير الاستعدادات لعيد الفطر المبارك على أكمل وجه.