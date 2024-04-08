7 معلومات عن مناورات «الدرع البحري 2024».. تشارك فيها 8 دول بقيادة أمريكا

انطلقت في كونستانتا بالمنطقة الجنوبية الشرقية لرومانيا، اليوم، أكبر مناورة بحرية لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، تحمل اسم «الدرع البحري 24»، ووفقا لوكالة «نوفا» الإيطالية فإن أكثر من ألفين و200 جندي من 12 دولة حليفة وشريكة يشاركون في المناورات.

وأشارت وزارة الدفاع الرومانية، في بيان، إلى أن مناورات «الدرع البحري 24» العسكرية ستجرى بتنسيق مع قواتها البحرية، ستستغرق أسبوعين في البحر الأسود وعلى نهر الدانوب

ونرصد أهم المعلومات عن مناورات «الدرع البحري 24»:

-تشارك في مناورات «الدرع البحري 24»، 13 دولة بينها الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليونان والمملكة المتحدة وجورجيا ومولودوفا وبعض فرق قوات الجيش الروماني.

-يشارك في مناورات «الدرع البحري 24» ألفين و200 جندي روماني.

-135 من المعدات التقنية ستشارك في مناورات «الدرع البحري 24».

- ستشارك 17 طائرة، و91 عربة وقارب في المناورات.

27 سفينة حربية تشارك في مناورات «الدرع البحري 24»

- تشارك عددا من السفن والطائرات والزوارق والمركبات في المناورات «27 سفينة حربية».

- ستشمل مناورات «الدرع البحري 24»» مهام لمكافحة الأنشطة غير القانونية، والسيطرة البحرية والنهرية، والبحث والإنقاذ في البحر.

-تستمر مناورات «الدرع البحري 24»، وفق لشبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية في الفترة من 8 إلى 21 أبريل.