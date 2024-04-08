«استدامة» يقدم خدمات تدريبية في كفر الشيخ.. دورات لغات وجرافيك وبرمجة

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، مركز استدامة للتدريب والتطوير، بديوان عام المحافظة، مؤكدًا على دعمه الكامل للمركز لجعله مركزًا متميزًا للتدريب والتطوير على مستوى المحافظة وإقليم الدلتا، لتقديم برامج تدريبية متنوعة تلبي احتياجات سوق العمل، وتنمية مهارات الشباب والعاملين بالجهاز الإداري بالمحافظة وكافة فئات المجتمع وتطوير قدراتهم لخدمة المجتمع.

تطوير العنصر البشري والرقمنة

وقال المحافظ، أنّ المركز يسعى إلى التدريب والتطوير والريادة في تطوير العنصر البشري والرقمنة في نطاق المحافظة وإقليم الدلتا، بطريقة تواكب متطلبات سوق العمل المتغيرة وابتكار نظم وأساليب أكثر كفاءة وفعالية، ويقدم تدريب تفاعلي عالي الجودة قائم على الجدارات لتحسين أداء وإنتاجية رأس المال البشرى بالمحافظة، لتحقيق الاستدامة ومنها «التميز - الإبداع - التكامل - العمل المؤسسي - القيادة - الشفافية».

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنّ المركز يهدف إلى تدريب وتأهيل كافة فئات المجتمع من القطاعات المختلفة والأفراد، وذلك استجابة لمتطلبات سوق العمل الآخذة في النمو والتطور، وتقديم خدمات التدريب والتثقيف والحلول الاستشارية عالية الجودة وفق معايير عالمية وإقليمية ومحلية وبطرق ابتكارية ومتطورة، والقيام بدور مجتمعي مستدام في دعم المستفيدين من الفئات المجتمعية المختلفة ببرامج تدريبية نوعية تراعى البُعد الاجتماعي، والمشاركة في تنفيذ برامج التدريب التحويلي لتنمية مهارات شباب الخريجين على برامج التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات وبرامج التأهيل لسوق العمل، وذلك بأسعار مخفضة تراعي البُعد الاجتماعي ولا تهدف للربح.

تقديم العديد من الخدمات التدريبية

ومن جانبه، أكد عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، أنّ المركز يقدم العديد من الخدمات التدريبية مثل، برامج التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات Digital Transformation & IT، وبرامج الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي ICDL الدولية، وبرامج اللغة الإنجليزية English courses، وبرامج المحاسبة الإلكترونية E- accounting، وبرامج تصميم الجرافيك والفوتوشوب Graphics & Photoshop، وبرامج نظم المعلومات الجغرافية والتغيرات المكانية ARC GIS، وبرامج التحليل الإحصائي وتحليل الأعمال SPSS - Business Analysis، وبرامج البرمجة - الشبكات - تصميم المواقع Programming - Networking - Web Designing، وبرامج صيانة الحاسب الآلى Maintenance.

وأشار نائب المحافظ، إلى أنّ مركز استدامة؛ هو مركز اختبارات دولية معتمد من ICDL Arabia، حاصل على شهادة الجودة ISO 9001، وشهادات حكومية معتمدة، فضلًا عن خبرات متراكمة فى مجال التدريب والتطوير لما يزيد عن 20 عامًا، بالإضافة إلى محاضرين متخصصين باعتمادات محلية ودولية، ومعامل وقاعات تدريبية مجهزة بأحدث التقنيات، ونظام متابعة التعلم وقياس الأثر المستمر، وبرامج تدريبية مصممة لمختلف الفئات العمرية «أطفال - شباب»، ومواعيد مرنة للدراسة وبرامج الدراسة الخاصة Private training.