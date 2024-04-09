مواقيت الصلاة في المنيا اليوم الثلاثاء 9-4-2024.. آخر أيام شهر رمضان

أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة مواقيت الصلاة في المنيا اليوم الثلاثاء 9-4-2024، الموافق الثلاثين من شهر رمضان المبارك لعام 1445 هجريا، حيث يزداد حرص المسلمين على أداء الصلاة في مواقيتها الصحيحة تقربا إلى الله، خاصة في هذه الأيام المباركة من الشهر الكريم.

مواقيت الصلاة في المنيا اليوم الثلاثاء 9-4-2024

ووفقاً لإمساكية شهر رمضان 1445 هجرية، فإن مواقيت الصلاة في المنيا اليوم الثلاثاء 9 ابريل 2024، ستكون كالتالي:

الفجر: 4:10 صباحاً.

الشروق: 5:38 صباحاً .

الظهر: 11:58 مساءً.

العصر: 3:31 مساءً.

المغرب: 6:19 مساءا.

العشاء: 7:37 مساءً.

عدد ساعات الصيام في المنيا اليوم

ويبلغ عدد ساعات الصيام في محافظة المنيا اليوم الثلاثاء 9 ابريل الموافق الثلاثين من شهر رمضان 14 ساعة و 29 دقيقة، وتزداد تدريجياً مع تقدم الشهر الكريم.

وتُعدّ معرفة مواقيت الصلاة من أهم الأمور التي يحرص عليها أهالي المنيا، لأداء الصلوات في مواعيدها، والتقرب إلى الله بالعبادة والدعاء في هذا الشهر الفضيل.