«مياه المنيا»: حملات توعية لترشيد الاستهلاك خلال عيد الفطر

أكد المهندس رجب السعيد جبر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، أن إدارة التوعية بالشركه كثفت حملاتها لتوعية المواطنين بعدم الإسراف في استخدامات مياه الشرب خلال التجهيز لعيد الفطر المبارك، خاصة في أعمال غسيل السجاد والأرضيات، والتي بدورها تؤثر على ضغوطات مياه الشرب داخل الخطوط نتيجة الاستهلاكات العالية فى وقت واحد بجانب إهدار كميات من مياه الشرب.

تخصيص خط ساخن لتلقي الاستفسارات

وأضاف رئيس «مياه المنيا»، أن الحملة شملت تنفيذ سلسلة من الندوات وطرق الابواب من خلال تنفيذ مجموعه من المقابلات الشخصية مع المواطنين في الشوارع ولصق بعض البروشورات والبوسترات، والتي توضح أهمية المياه بجانب طرق التواصل مع الشركة، من خلال الاتصال على الخط الساخن 125 في حال وجود شكاوى أو استفسارات تخص مياه الشرب والصرف الصحي بجميع أنحاء المحافظة.

حملة لتوعية المواطنين

وناشد رئيس الشركة بالمواطنين بعدم إلقاء المخلفات بشبكات الصرف الصحي، مما يؤدي ذلك الى انسدادها وحدوث اعطال بها واضطرار الشركة بقطع المياه للتعامل مع الأعطال وإصلاحها.