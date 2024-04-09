من نجار إلى مبدع.. «سكر» يصنع «توكتوك خشبي» في مدينة نصر: سعره 10 آلاف جنيه

خبرته في مهنة النجارة على مدار 21 عامًا جعلته ملمًا بأدواته، قادرًا على تطويعها لصناعة نماذج وأشكال مختلفة، فلم يكن غريبًا أن يصنع توكتوكا خشبيًا هو الأول من نوعه، والذي أثار دهشة واستغراب من حوله، سكر أحمد، صاحب الـ34 عامًا، أراد أن يكون مختلفًا ومميزًا، فصنع التوكتوك الخشبي.

بدأت الفكرة من امتلاك «سكر» لتوكتوك عادي، والذي تعرض للتلف، فلم يعد صالحًا للاستخدام، بدلًا من شراء آخر جديد، قرر أن يصنع واحدًا من الخشب: «الـ توكتوك خدت مني 5 شهور، واستخدمت فيه 3 أنواع خشب، وكمان حبيت أني احفر عليه أشكال فرعونية للإشارة إلى مصر والحضارة الفرعونية».

التوكتوك الخشبي في شوارع مدينة نصر

اقتصر عمل التوكتوك الخشبي في نطاق الورشة، وذلك عبر استخدامه لقضاء المشاوير البسيطة، بدلا من استقلال المواصلات، الأمر الذي من شأنه المساعدة في إنجازها سريعًا، ووقع اختيار «سكر» على الخشب لكونه متينًا بخلاف الحديد، ليعتمد عليه بشكل أساسي لصناعته، الأمر الذي دفع الكثيرون إلى طلبه: «ناس كتير أول لما شافت التوكتوك في الورشة طلبت من أني تنفيذه، وبأذن الله هعمله لكل اللي طلبه مني».

تكلفة التوكتوك الخشبي

أما بشأن تكلفة التوكتوك الخشبي يمكن تحديدها وفقًا لنوع الخشب المستخدم، فكل نوع له سعر خاص به، ويتم تحديد النوع وفقًا لاختيار العميل، ومن الممكن أن تتراوح تكلفته ما بين 10 الآف إلى 30 ألف جنيه، وفقًا لعدد أنواع الخشب المستخدمة في تنفيذه: «أقدر أعمله بالسعر اللي عاوزه الزبون عشان هو اللي بيختار نوع الخشب اللي عاوزه، والفلوس بتاعته من 10 الآف، وممكن تزيد على حسب الأنواع اللي هستخدمها».