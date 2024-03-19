خلطة موفرة لتلميع الخشب والأثاث.. «هترجع بيتك جديد»

عادة ما تحتار ربات البيوت في العثور على طريقة لتلميع الخشب والأثاث، بسبب الأتربة المتراكمة، وتجد صعوبة كبيرة في تحريكها من مكان لآخر لتنظيفها، ما ينعكس بالسلب على المظهر العام للغرف، لأنها جزء مهم من نظافة المنزل ومظهره العام.

وهناك وصفة سحرية لتلميع الخشب والأثاث بسهولة دون أي تعب أو مشقة، يمكن تطبيقها في دقائق معدودة بمكونات طبيعية ومنزلية، بحسب موقع «architectural digest».

وصفات لتلميع الخشب والأثاث

وحال كنتِ لا تمتلكين وقتًا لتلميع الخشب والأثاث بشكل دوري ومستمر بسبب الإرهاق، أو تعاني من أية مشكلات في أثناء استخدام المنظفات أو أنها تضر ببشرتك، فالشاي والليمون هما الحل الأنسب لتنظيف الأثاث، من خلال تحضير المكونات التالية:

كوب شاي دون سكر

نصف ليمونة

زيت معطر

فوطة نظيفة

- حضري كوبا من الشاي وضيفي عليه قطرات من الزيت المعطر وعصير الليمون، واغمري الفوطة في الملمع واعصريها جيدًا ثم لمعي بها الأخشاب.

وصفة الخل وزيت الزيتون لتلميع الخشب

الخل

زيت الزيتون

عصير ليمون

فوطة نظيفة

- استخدمي الخل وزيت الزيتون في تلميع الأخشاب، إذ يخلصانك في الحال من تواجد أي أتربة عليها، ويحافظان على الأثاث جديدًا ويمنعان تلفه، وإضافة عصير الليمون إليهما يساعد على التخلص من البكتيريا التي تتكون على الأخشاب.

- اخلطي كمية قليلة من زيت الزيتون وكمية مضاعفة من عصير الليمون والخل وضعيها في بخاخة، ورشي منها على الخشب وامسحيه بفوطة نظيفة.