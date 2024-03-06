إزاي تعمل «فانوس خشب» لرمضان؟.. «وليد هيقولك» الطريقة (فيديو)

يستعد المواطنين لاستقبال شهر رمضان المبارك بالفوانيس لتزيين الشوارع والمنازل، ويبحثون عن طريقة صنع فانوس خشب في المنزل بأقل التكاليف دون الحاجة للشراء، ومن أجل ذلك أوضح وليد الصياد المقيم بمدينة تلا بمحافظة المنوفية كيفية عمل فانوس من الخشب في المنزل.

مراحل تكوين فانوس خشب

وقدمت «الوطن» على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بث مباشر مع «وليد» واستعرض خلاله كيفية صنع فانوس رمضان من الخشب عن طريق رسم شكل الفانوس على لوح من الخشب بمقاس محدد وبعد ذلك تقطيع الخشب إلى قطع مستطيلة حسب الحجم المراد صنعه.

ويتابع «وليد»، أنه بعد ذلك يتم لحم الخشب باللصق والمسامير بترتيب القطع، وبعد ذلك وضع القماش على الخشب ليخرج في النهاية الفانوس الخشبي، حيث يستغرق 15 دقيقة فقط أثناء عمله في الورشة، ويحرص على تعليم القادمين إليه طريقة عمله لأنه يشعر بالسعادة والسرور لتحقيق ذلك.

تكلفة الفانوس

ويكمل ابن محافظة المنوفية، أن الأدوات التي يستخدمها المواطن أثناء عمل فانوس خشبي في المنزل تبلغ 70 جنيها فقط وهي عبارة عن «خشب - مسامير- لزق خشب - قماش»، حيث يمكن أن يتم صنع الفانوس من خلال اتباع التعليمات والنصائح التي يقدمها ليخرج بالشكل المثالي في النهاية.