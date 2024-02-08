«هيرجع جديد في 5 دقائق».. أفضل طريقة لتلميع خشب المنزل القديم

يتغير لون الأثاث الخشبي القديم في المنزل نتيجة تراكم الغبار والأتربة على مدار سنوات عديدة، ويُلاحظ الفرق الكبير بين لونه ولون الخشب الجديد، ما يدفع سيدة المنزل للبحث من مُلمع يزيل انطفاء لونه ويعيده جديد كما كان من قبل عند شرائه.

للتخلص من انطفاء لون الخشب القديم وإعادته لامعا، يمكن تحضير وصفة سحرية تتكون من مواد متوفرة ورخيصة في المنزل، بدلًا من شراء مُلمع الأخشاب المتواجد في الأسواق، بحسب ما ذكره موقع trustworthycleaningserv وهي:

- كوب من الماء.

- كوب من الخل الأبيض.

- ربع كوب من عصير الليمون.

خطوات تلميع الخشب القديم

يمكن استخدام المكونات السابقة لتلميع الخشب القديم باتباع الخطوات التالية:

- ضعي كل من الماء والخل الأبيض وعصير الليمون في وعاء لتكوين محلول منهم.

- قبل استخدام المحلول للتلميع، أزيلي الأتربة والغبار العالق على الأخشاب باستخدام فوطة أو مكنسة يدوية.

- أحضري أسفنجة أو قطعة قماش نظيفة واغمريها في المحلول ثم امسحي الخشب القديم لتلميعه.

- كرري مسح الأثاث الخشبي حتى ملاحظة عودة لونه لامعًا كما كان عند شرائه.

ويمكن الاعتماد على وصفة زيت الزيتون مع الليمون لتلميع الخشب القديم بكل سهولة، من خلال خلط كوب من زيت الزيتون مع نصف كوب من عصير الليمون، ومن ثم وضع المزيج على قطعة قماشية وبدء تلميع أخشاب الكراسي والدواليب القديمة في حركة دائرية.

كما يعتبر ملمع زيت جوز الهند، من أفضل الطرق التي تستخدم لتلميع خشب المنزل القديم، من خلال وضع القليل منه على قطعة قماش نظيفة وبدء عملية تلميع الأخشاب، حتى تحصلي على لمعة براقة.

لا يحتوي أيّ من الملمّعات التي يتم إعدادها في المنزل على مواد كيميائيّة، بل إنّها من المنتجات صديقة البيئة التي تمنح تلك الأخشاب لمعة براقة.

نصائح للحفاظ على نظافة الأثاث الخشبي

كما يمكنك الحفاظ على لون الأثاث الخشبي لامعًا نظيفًا، من خلال اتباع النصائح التالية:

- استخدمي المكنسة اليدوية أو فوطة نظيفة لإزالة الأتربة العالقة على الأخشاب أولا بأول.

- يجب إزالة أي بقع متواجدة على الأخشاب حتى لا تلتصق به مثل بقع الشاي والقهوة.

- يجب إبقاء الأثاث الخشبي بعيدًا عن أشعة الشمس، لأنها تتسبب في حدوث تشققات في الخشب مع مرور الوقت.