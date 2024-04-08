شيخ الأزهر الشريف يوضح الفرق بين الحِلم والحُلم

قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن هناك فرق بين الحِلم والحُلم، «الحِلم» هو صفة من الفضائل، فمطلوب من الإنسان أن يكون حليمًا، أما «الحُلم» بمعنى الرؤية في المنام، وذلك باختلاف أصل الفعل ثم المصدر ثم ما اشتق منه.

الفرق بين الحِلم والحُلم

وتابع :«أصل الفعل بالنسبة لكلمة حِلم بمعنى فضيلة هو «حَلُمَ»، حَلُمَ الرجل حِلما فهو حليم، أما حُلم بمعنى رؤية هو «حالم»، وبالنسبة للإنسان الحليم نقول عليه هذا بمعنى أنه عنده حلم والثاني حالم، «لأنه شاف حُلم وهذه هي اللغة العربية ودقتها».

وأضاف «الطيب»، في حواره ببرنامج «الإمام الطيب»، من تقديم الإعلامي محمد سعيد محفوظ، والمُذاع على شاشة «الناس»، أنّ المسيئين والمحسنين يشتركون في بعض الصفات كاللطف والحِلم، وإن كان يختص بالصبر على المذنبين والعصاه والكفرة.

التفرقة بين الحلم والصبر

وشدد على ضرورة التفرقة بين الحلم وهو إسقاط العقوبة، والصبر، موضحًا: «الله تعالى حليم، صبر على الكفار والخارجين عن حدوده في الدنيا وأسقط عنهم العقوبة وأخرها إلى يوم القيامة، لكن حين تنزل العقوبة في الدار الآخرة عليهم، حينها يكون صبورًا لأنه أخر العقاب، فهناك فرق بين تأخير العقوبة وإسقاط العقوبة، فالحِلم يتعلق بإسقاطها وليس تأخيرها».