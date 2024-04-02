الإمام الطيب: بر الوالدين يستلزم عدم التجاوز قولا أو فعلا

قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إنَّه وفقا للعلماء فإنَّ الاتصاف بخلق البر مع الله عز وجل، هو الطاعة المطلقة بمعنى الاستسلام والتسليم لأمره، أما بر الوالدين فمعناه عدم التجاوز معهما لا في فعل أو قول، ولا حتى كلمة «أُف» التي نهى عنها القرآن الكريم، ومن يصدر عنه هذا مع الأبوين فهو غير بار ويدخل في عقوق الوالدين وهو من أكبر الكبائر.

الحرص في التعامل مع الوالدين

وأضاف «الطيب»، في حواره ببرنامج «الإمام الطيب»، من تقديم الإعلامي الدكتور محمد سعيد محفوظ، والمُذاع على شاشة «الناس»: «على الأبناء الحرص في التعامل مع والديهما وألا يكون الابن فظ غليظ القلب في معاملتهما سواء بالفعل أو بالقول».

تجاوز عقوق الوالدين هذه الأيام كل الحدود

وتابع شيخ الأزهر الشريف: «العقوق في هذه الأيام تجاوز كل الحدود وأصبح كثير من الآباء والأمهات في حزن شديد من معاملة أبنائهم لهم لأنهم هم أنفسهم ما عاملوا آبائهم وأمهاتهم بهذه الصورة».

وأكد: «للتربية والتعليم دور كبير في حث الأبناء على بر آبائهم، عبر التركيز على هذه القيم منذ الصغر وتعليمهم أن احترام الأب خط أحمر».

وأوضح أن العقوق من أكبر الكبائر، مستشهدا بآيات القرآن الكريم: «واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا»، كأن العقوق يأتي بعد الشرك مباشرةً وهو أمر معروف، كما أن بر الوالدين فيه سعة رزق وطول أجل وفيه الجنة.

ونصح وسط ما يغزونا من برامج أجنبية، بالدعوة إلى عقد اجتماعات على مستوى وزراء التربية والتعليم لإصدار قرارات تنظم هذا الأمر، ما يساهم في إصلاح وتقويم العلاقة بين الأبناء والآباء.