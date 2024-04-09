معرفة مواقيت الصلاة في كفر الشيخ اليوم الثلاثاء 9-4-2024، الموافق الثلاثين والأخير من شهر رمضان المبارك لعام 1445 هجريا، أمر يهم كثير من المواطنين، خاصةً موعدي أذان الفجر والمغرب، من أجل الإفطار في الموعد الصحيح.

مواقيت الصلاة في كفر الشيخ اليوم

وتستعرض «الوطن» مواقيت الصلاة في كفر الشيخ الثلاثاء 9-4-2024، في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة.

موعد أذان الفجر في كفر الشيخ اليوم الثلاثاء 9-4-2024

ويحين موعد أذان الفجر في كفر الشيخ اليوم الثلاثاء 9-4-2024، في الساعة 4:04 صباحًا ومعه بداية صوم اليوم الثلاثين والأخير من أيام شهر رمضان المبارك.

موعد أذان الظهر في كفر الشيخ اليوم الثلاثاء 9-4-2024

ويحين موعد أذان الظهر في كفر الشيخ اليوم الثلاثاء 9-4-2024، في الساعة 11:58 مساءً.

موعد أذان العصر في كفر الشيخ اليوم الثلاثاء 9-4-2024

ويحين موعد أذان العصر في كفر الشيخ اليوم الثلاثاء 9-4-2024، في الساعة 3:32 مساءً.

موعد أذان المغرب في كفر الشيخ اليوم الثلاثاء 9-4-2024

ويحين موعد أذان المغرب في كفر الشيخ اليوم الثلاثاء 9-4-2024، في الساعة 6:21 مساءً.

موعد أذان العشاء في كفر الشيخ اليوم الثلاثاء 9-4-2024

ويحين موعد أذان العشاء في كفر الشيخ اليوم الثلاثاء 9-4-2024، في الساعة 7:42 مساءً.

عدد ساعات الصيام في كفر الشيخ اليوم الثلاثاء 9-4-2024

ويبلغ عدد ساعات الصيام في كفر الشيخ في اليوم الثلاثين والأخير من أيام شهر رمضان المبارك 14 ساعة و37 دقيقة.