لماذا تخاف الجماعات المتطرفة من العقل؟.. «أبو عاصي» يجيب

قال الدكتور محمد سالم أبوعاصي، أستاذ التفسير، عميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، إن الجماعات المتطرفة تخاف من العقل لأن ثقافتهم وتربيتهم نقلية.

المرأة في القرآن للعقاد

ولفت «أبوعاصي» خلال حديثه لبرنامج «أبواب القرآن» تقديم الإعلامي الدكتور محمد الباز، على قناتي «الحياة» و«إكسترا نيوز»، إلى أن بعضهم أعاب على الشيخ متولي الشعراوي، وقال «ثقافته الأحاديثية صفر»، و«العقاد يقبع تحت خط الفقر في الحديث»، لكن عندما تقرأ الفلسفة القرآنية للعقاد أو المرأة في القرآن للعقاد تجد عقل مبدع.

وأردف: «يعيبون على الرازي أنه فيه كل شيء إلا التفسير، وأبو حيان الذي عاب على الرازي، جاءه من قال له أنت غارق في النحو».