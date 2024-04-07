رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

«أبو عاصي» لـ«أبواب القرآن»: يجب تدخل الدولة في تنظيم قضايا التعدد الزوجي

كتب:

منى صلاح
07:06 م | الأحد 07 أبريل 2024
الدكتور محمد سالم أبو عاصي

الدكتور محمد سالم أبو عاصي

أكد الدكتور محمد سالم أبو عاصي، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر، أهمية تدخل الدولة في تنظيم قضايا التعدد الزوجي، مشيرا إلى أن العدل بين الزوجات يتجاوز المساواة في المعيشة إلى ضرورة القدرة المالية للزوج على إعالة أكثر من أسرة.

ضرورة إثبات القدرة على التعدد بوثائق رسمية

وأضاف «أبو عاصي»، في حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، ببرنامج «أبواب القرآن»، والمُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنه يجب على كل رجل يرغب في الزواج مرة أخرى أن يثبت للدولة، من خلال الوثائق اللازمة، قدرته على تحمل مسؤوليات بيتين.

تحمل مسؤولية بيتين للزوجية

وأكد أن الفشل في تحمل مسؤولية بيتين قد يؤدي إلى تفاقم المشكلات الاجتماعية مثل الأطفال المشردين والجريمة والتسرب من التعليم.

وأوضح أن الدولة يجب أن تكون لها يد في هذا الأمر، ليس فقط لضمان العدل ولكن أيضًا لحماية المجتمع من الآثار السلبية للتعدد غير المسؤول، مشددا على أن الرقابة الحكومية ضرورية للتحقق من صحة الوثائق والعقوبات في حالة التزوير أو الإخفاق في الإنفاق الكافي على الأسر.

واختتم أبوعاصي حديثه بالتأكيد أن هذه الإجراءات تعكس الواقع الثقافي والاجتماعي للمجتمعات التي تمارس التعدد.

اقرأ المزيد:

أستاذ تفسير يوضح مفهوم «كيد النساء» في القرآن.. هل هي فطرية أم اجتماعية؟

أستاذ تفسير يكشف لـ«أبواب القرآن» مفاجأة عن كتاب «الإسلام هو الحل»

أستاذ تفسير: بعض آيات القرآن لا يمكن فهمها دون معرفة علم النفس

أستاذ تفسير: القرآن يخاطب العقول وكلمة «أولي الألباب» تكررت 16 مرة في المصحف
بقلم منى صلاح