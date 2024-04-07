«أبو عاصي» لـ«أبواب القرآن»: يجب تدخل الدولة في تنظيم قضايا التعدد الزوجي

أكد الدكتور محمد سالم أبو عاصي، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر، أهمية تدخل الدولة في تنظيم قضايا التعدد الزوجي، مشيرا إلى أن العدل بين الزوجات يتجاوز المساواة في المعيشة إلى ضرورة القدرة المالية للزوج على إعالة أكثر من أسرة.

ضرورة إثبات القدرة على التعدد بوثائق رسمية

وأضاف «أبو عاصي»، في حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، ببرنامج «أبواب القرآن»، والمُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنه يجب على كل رجل يرغب في الزواج مرة أخرى أن يثبت للدولة، من خلال الوثائق اللازمة، قدرته على تحمل مسؤوليات بيتين.

تحمل مسؤولية بيتين للزوجية

وأكد أن الفشل في تحمل مسؤولية بيتين قد يؤدي إلى تفاقم المشكلات الاجتماعية مثل الأطفال المشردين والجريمة والتسرب من التعليم.

وأوضح أن الدولة يجب أن تكون لها يد في هذا الأمر، ليس فقط لضمان العدل ولكن أيضًا لحماية المجتمع من الآثار السلبية للتعدد غير المسؤول، مشددا على أن الرقابة الحكومية ضرورية للتحقق من صحة الوثائق والعقوبات في حالة التزوير أو الإخفاق في الإنفاق الكافي على الأسر.

واختتم أبوعاصي حديثه بالتأكيد أن هذه الإجراءات تعكس الواقع الثقافي والاجتماعي للمجتمعات التي تمارس التعدد.