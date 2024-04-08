دعاء حلمي تكتب: جودر.. الفارس الذي طال انتظاره

بعد سنوات عجاف من الانتظار لذلك الفارس المغوار الذي يمتطي خيله قاطعا ظلمة الليل الطويل .. فارس جدع عارف الفرق بين الصبر والانتظاريعرف الفرق بين الحق والعدل ... فالعدالة عوراء قد تظلم صاحب الحق لانها تقوم على البراهين والدفوع .. ولكن الحق وحده من صاحب الحق يأتي بالعوض الوفير للصبر الجميل .. فارس ظل يؤمن و يسعى ويستعد لصافرة القدركان يقينه انه هو المستحق هو المبدع هو القادر هو الخليفة الأصلي لصاحب الابداع كله الذي بث فيه من روحه ... انه وارث الكلمة ... وبطل الحكاية مهما طال الظلام بسيطرة اهله على مقدرات الأمورقد تسميهم الشمعيين او الحشاشين او اهل الشر كما اسماهم الرئيس عبد الفتاح السيسيانها الحرب التي بدأت منذ انطلاق صافرة البدء بين آدم وابليسه الذي استدعاه وجذبه الى جنته عندما شعر بالخوف من الموت طالبا للخلود .. رقعة الشطرنج بين فرسان الظلام وفرسان النورلم يتذكر سعادته التي يعيشها بجوار وليفته حوا .. ليتجسد ما جذبه هو وحاجته المبنيه على الخوف من الفقد للجنة ونعيمها ... ليببع له ابليس بضاعته المزيفة بالكذب اول الخطايا وامها ..وسوس له وهم الخلود بتلك الشجرة المحرمة التي تحمل نسخة حمراء تسر الناظرين ولكنها مجرد نسخة مشوهة من شكل القلب وصفاته .. ذلك القلب ذو الغرف الأربعة الذي ظل هو سر الخالق فهو مالكه الأصليلتصبح التفاحة هي اول نسخة صممها ابليس صاحب اهل النار ... مجرد نسخة .. فهذه هي وظيفة ابليس الحقيقية استنساخ كل ما هو اصلي وضربه لنسخ أخرى يصعب التفريق بينهالان صفة الخلق والابداع اختص بها الإله وأورثها لخلفائه من اهل النور ...من اول الأنبياء وحتى اولياءه الصالحين وسيدات بيوته ملكات الشمس على مر العصور وأصحاب الكلمة والبيان في وجه كل الصعاب.

فكانت النار مجرد نسخة لا يفرق بين الكلمتين سوى حرف ..فأما ان يكون الانسان كائنا يغلبه النور كما كان في البدء او فريسة من نار يضربه الشيطان من المسوحتى يتمكن الانسان من شرف الاختيار والقدرة عليه ليتمكن من التمييز بين الأصلي والمنسوخ ليس امامه سوى تحقيق التوازن بين الكنوز الأربعة التي سكنت حجرات القلب الاصلية كي يصبح انسانا سويا مصدرا للنور رأسه مرفوعا يسير بمنتهى القوة والمرونة في ذات الوقت على صراطه المستقيموها قد فتح الباب على يد حاملات أقراص الشمس البهيات في احتفالية المومياوات وكأنه كان موعد مع أصحاب النور كي ينهضوا ويعرفوا قيمتهم انهم هذا الفارس الساعي الصابر المستحق المنقذ ليأخذ مكانته الحقيقية كمبدع وخالق وخليفة ...مسلسل جودر ليس مجرد عمل درامي بل علامة فارقة في تاريخ الدراما المصرية لان الحكاية تعود الى اصلها بعيدا عن الادعاء والشيفونية وتصدر النسخ المزيفة.

كنا لسنوات طويلة في انتظار العملة الاصلية التي تطرد العملة المنسوخةفشكرا لاصحاب نور الابداع الحقيقي والنور المضيء فريق عمل جودر وعلى رأسهم المبدع الأصلي للكلمة الكاتب أنور عبد المغيث الذي يعود بعد غياب ولكنه كان غياب الصابر للحظة الشروق فارس مصري نبيلوشكرا لمن حمل لواء هذا العمل البديع كي يظهر على الشاشة وهو النجم المثقف ياسر جلال يظهر امكانياته الإنسانية قبل التمثيلية تظهر جلية في نظرة عينيه وتعبيراته فهو أيضا فارس نبيل مؤمن بأن شمس الابداع الحقيقية ستسطع رغم كل الغيوم التي حاولت حجبهاوالشكر موصول للشركة المتحدة حاملة قرص الشمس لانتاجات تحمل توقيع الأصليين ووداعا للمنسوخين .. لكي يتحقق الوعد في الجمهورية الجديدة بفرسان ورجال يليقون بالحق والعهد.