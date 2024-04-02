الموسيقار شادي مؤنس لـ«كلام في الفن»: إسلام خيري مخرج مبدع ويهتم بالتفاصيل

أكد الموسيقار شادي مؤنس أن التعامل مع المخرج إسلام خيري جيد جدًا، موضحًا أنه يهتم بالتفاصيل بشكل كبير، ويريد أن يكون كل شيء منضبطا، موضحا أن من يعمل معه يشعر بالتحدي.

إسلام خيري يهتم بالتفاصيل الصغيرة

وأشار «مؤنس»، خلال استضافته مع الكاتب الصحفي مصطفى عمار، في برنامج «كلام في الفن»، المذاع عبر راديو «سبورت إف إم»، إلى أنه يريد توصيل كل المشاعر للجمهور، موضحًا أنه يهتم بالتفاصيل الصغيرة بشكل مرعب ومجتهد، وقبل كل شيء هو فنان وموهب، والتفاصيل الصغيرة تجعله مختلفا عن العديد من المخرجين.

إسلام خيري يضغط على الجميع لتحقيق النجاح

وشدد على أن خيري يضغط على الجميع خلال العمل من أجل تحقيق النجاح، موضحًا أن النتيجة كانت مبهرة للجميع، وهو ما جعلهم ينسون الصعوبات التي مروا بها.