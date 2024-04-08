أعلنت مديرية التربية والتعليم، مواعيد جدول امتحان الإنجليزي الإضافي بمحافظة الإسكندرية لجميع المراحل التعليمية اللبتدائية والإعدادية والثانوية، وتقرر أنّ يكون امتحان الإنجليزي الإضافي في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، لتبدأ الامتحانات 24 أبريل وتستمر حتى 30 من الشهر نفسه.

جدول امتحان الإنجليزي الإضافي بمحافظة الإسكندرية

وحددت مديرية التربية والتعليم، جدول امتحان الإنجليزي الإضافي بمحافظة الإسكندرية، لجميع المراحل بالإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، على أنّ يعقد في نفس الوقت وهو الحادية عشر صباحًا خلال أيام الامتحانات العادية.

مواعيد امتحان الإنجليزي الإضافي بمحافظة الإسكندرية

ويبدأ امتحان الإنجليزي الإضافي لنهاية العام الدارسي 2024/2023، في المواعيد التي حددتها مديرية تعليم الإسكندرية، وهي كالتالي:

- يعقد امتحان الإنجليزي الإضافي لنهاية العام الدارسي الجاري بالنسبة للصف الأول الإعدادي، يوم الأربعاؤ الموافق 24 أبريل 2024.

- يعقد امتحان الإنجليزي الإضافي لنهاية العام الدارسي، لكل من الصفوف «الرابع والخامس الابتدائي والثاني الإعدادي، والأول الثانوي»، يوم الاثنين 2024/4/29.

- يعقد امتحان الإنجليزي الإضافي لصفوف السادس الابتدائي، الثالث الإعدادي والثاني الثانوي، يوم الثلاثاء 2024/4/30.