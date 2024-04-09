يترقب المسلمون موعد أذان المغرب في كفر الشيخ اليوم الثلاثاء 9-4-2024، إيذانًا بتناول الإفطار الثلاثين والأخير في شهر رمضان المبارك، الذي يبلغ ساعات الصوم فيه وفق الإمساكية الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة، 14 ساعة و37 دقيقة.

موعد أذان المغرب اليوم في كفر الشيخ الثلاثاء 9-4-2024

ووفقًا لما أعلنته الهيئة المصرية العامة للمساحة، فإنّ موعد أذان المغرب في كفر الشيخ اليوم الثلاثاء 9-4-2024، الموافق آخر أيام شهر رمضان المبارك، سيكون الساعة 06:21 مساءً، وعدد ساعات الصيام يصل إلى 14 ساعة و37 دقيقة، وفقا لإمساكية شهر رمضان 1445هجريًا.

موعد صلاة المغرب في كفر الشيخ اليوم

وأعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، مواقيت الصلاة اليوم الخميس في مراكز ومدن وقرى محافظة كفر الشيخ، وفق إمساكية رمضان 2024 كالتالي:

السحور: 1:44 صباحا.

إمساك: 3:44 صباحا.

الفجر: 04:04 صباحا.

الشروق: 5:35 صباحا.

الظهر: 11:58 مساءً.

العصر: 3:32 مساءً.

المغرب: 6:21 مساءً.

العشاء 7:42 مساءً.

موعد الإفطار اليوم في كفر الشيخ الثلاثاء 9-4-2024

ومن المقرر أنّ يبدأ الإفطار اليوم مع أذان المغرب مباشرةً، الذي يؤذن له في تمام الساعة 6:21 مساءً، حسب التوقيت المحلي لمدينة كفر الشيخ، ليستعد بعدها أهالي كفر الشيخ لأداء صلاة العشاء في آخر أيام شهر رمضان المبارك.