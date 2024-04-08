محافظ المنيا يهنئ الرئيس السيسي بحلول عيد الفطر المبارك

بعث اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي

قال القاضي في برقيته: «يطيب لي بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة المنيا، أن أبعث لكم أصدق التهاني القلبية مقرونةً بأطيب التمنيات بمناسبة عيد الفطر المبارك، أعاده الله عليكم وعلى مصرنا الغالية وشعبها العريق بالخير واليمن والبركات.. وإنني إذ انتهز هذه المناسبة لأعبر عن كامل اعتزازي وتقديري لجهودكم المخلصة وعطائكم المتواصل لتحقيق التنمية الشاملة لينعم شعب مصر العظيم بحياة كريمة تحت قيادتكم الرشيدة.. حفظكم الله ورعاكم وسدد على طريق الحق والخير خطاكم إنه نعم المولى ونعم النصير».

محافظ المنيا يهنئ أهالي المحافظة

كما تقدم محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي، بخالص التهنئة لأهالي المحافظة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيا الله عز و جل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على بلادنا باليمن والخير والبركات وأن يحفظ مصر وينعم عليها بالأمن والأمان والسلام والاستقرار.