دار الإفتاء: الأربعاء أول أيام عيد الفطر 2024 في مصر

استطلعت دار الإفتاءِ المصريةُ، هلالَ شهرِ شوال لعام 1445 هجريًّا بعد غروب شمس اليوم الاثنين، الموافق التاسعَ والعشرين من شهر رمضان المبارك 2024 ميلاديًّا، بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

دار الإفتاء تستطلع هلال شوال

وأعلنت دار الإفتاء المصرية، عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال لعام 1445هجريًا، وقال مفتي الجمهورية، فضيلة الدكتور شوقي علام، إنّ غدًا الثلاثاء الموافق 9 أبريل، هو المتمم لأيام شهر رمضان، ليكون يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل 2024، هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وقالت دار الإفتاء، إنها استطلعَت هلالَ شهرِ شوال لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وخمس وأربعين هجريًّا، بعد غروب شمس اليوم، بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية، وتابعت الدار: «قد تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة، عدمُ ثبوتِ رؤية هلالِ شهر شوال لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وخمس وأربعين، هجريًّا بِالعَيْن المجردةِ».

إعلان أول أيام عيد الفطر المبارك

وعلى ذلك، تُعلن دارُ الإفتاءِ المصريةُ أنّ غدا الثلاثاء، هو المتمم لشهر رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وخمس وأربعين هجريًّا، وأنّ يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل، هو أول أيام شهر شوال.

وبذلك تتوافق رؤية دار الإفتاء مع الحسابات الفلكية التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الذي كان قد أعلن موعد عيد الفطر المبارك لهذا العام، موضحًا أنه وفقا للحسابات الفلكية، سيحل أول أيام العيد الأربعاء 10 أبريل المقبل، وهو غرة أول شهر شوال 1445 هجريًا، وأنّ شهر رمضان هذا العام سيكون 30 يومًا.

دعاء رؤية هلال شوال

وحول دعاء رؤية هلال شوال، فقد ورد حديث عَنْ طَلْحَةَ بنِ عُبْيدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كانَ إِذا رَأَى الهِلالَ قَالَ: «اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ علَيْنَا بِالأَمْنِ والإِيمَانِ، وَالسَّلامَةِ والإِسْلامِ، رَبِّي ورَبُّكَ اللَّه، هِلالُ رُشْدٍ وخَيْرٍ» رواه الترمذي، وقال: حديثٌ حسنٌ.

صيغة تكبيرات عيد الفطر

«الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إيَّاهُ، مُخْلِصِين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا».

عدد تكبيرات عيد الفطر

وحول عدد تكبيرات عيد الفطر، اختلف الفقهاء وأهل العلم في عدد تكبيرات العيد وقد جاء في هذا الأمر ثلاث آراء وهي كالتالي، الرأي الأول للحنفية، إذ يكبر المسلم ثلاث تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام، وثلاث تكبيرات في الثانية بعد القراءة وقبل الركوع.

واستدل الفقهاء على ذلك حول عدد تكبيرات عيد الفطر، بما روي عن ابن مسعود، رضي الله عنه، «أنه كبر أربعًا ثم قرأ ثم كبر فركع، ثم يقوم في الثانية ثم يُكبر أربعًا»، وجاء الرأي الثاني حول عدد تكبيرات عيد الفطر، وهو رأي المالكية ومذهب الحنابلة، حيث يكبر المسلم سبع تكبيرات مع تكبيرة الإحرام وسط تكبيرات مع تكبيرة القيام للركعة.

وجاء الرأي الثالث حول عدد تكبيرات عيد الفطر، وهو رأي الشافعية يقول: «إن المسلم يُكبر سبع تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام، وخمس تكبيرات في الثانية بعد القراءة وقبل الركوع»، وأنه روي عن ابن عمر «أنه شهد الضحى والفطر مع أبي هريرة فكبر في الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة، وفي الآخرة ست تكبيرات قبل القراءة».

إجازة عيد الفطر 2024

- الثلاثاء 9 أبريل.

- الأربعاء 10 أبريل.

- الخميس 11 أبريل.

- الجمعة 12 أبريل.

- السبت 13 أبريل.

- الأحد 14 أبريل.