«القومي للمرأة» يهنئ الرئيس السيسي بحلول عيد الفطر المبارك

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه وفروعه بالمحافظات وأمانته العامة، بخالص التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والشعب المصري بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وقال المجلس في بيان، إنه يدعو الله عز وجل، أنّ يعيد هذه المناسبة الكريمة على الرئيس السيسي بموفور الصحة والعطاء، وأنّ يوفقه ويعينه على القيام بمهامه لخدمة الوطن وحمايته، وأن يعيدها على الشعب المصري والأمة الاسلامية بالخير واليمن والبركات.