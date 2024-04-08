«الإفتاء الفلسطينية» تعلن موعد عيد الفطر في القدس والضفة وقطاع غزة

أعلن الشيخ محمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية ورئيس مجلس الإفتاء الأعلى، أن يوم غدٍ الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وأن بعد غدٍ الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر.

تعذَّرت رؤية هلال شهر شوال هذه الليلة

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» بيان المفتي، الذي جاء فيه أنه في الاجتماع الذي عقدته دار الإفتاء الفلسطينية في المسجد الأقصى المبارك لمتابعة تحري هلال شهر شوال لهذا العام 1445هــ، تعذَّرت رؤية هلال شهر شوال هذه الليلة، وعليه يكون يوم غدٍ الثلاثاء 9 أبريل لعام 2024م هو المتمم لشهر رمضان، ويكون بعد غد الأربعاء 10 أبريل 2024م هو يوم عيد الفطر، وذلك بحضور لفيف من علماء الدين والشخصيات الرسمية والشعبية والاعتبارية.

ودعا المفتي في بيانه الله- سبحانه وتعالى- أن يفرج الكرب على الفلسطينيين قائلًا: «من رحاب المسجد الأقصى المبارك، أولى القبلتين، وثاني المسجدين، ومسرى الرسول محمد، صلى الله عليه وسلم، نتضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يأتي العيد القادم، وقد تحررت أرض الإسراء والمعراج من ظلم الاحتلال وبطشه، في ظل القيادة الحكيمة، كما نسأله سبحانه وتعالى أن ينتهي العدوان الغاشم على شعبنا في غزة، وأرضنا الفلسطينية، وأن يفك قيد أسرانا البواسل، وينعم عليهم بالحرية ويتقبل شهداءنا الأبرار في عليين ويمن على جرحانا بالشفاء العاجل، داعين المولى عز وجل أن يهيئ لأمتنا الخير والرشاد والعزة والتمكين، إنه على كل شيء قدير».