اليمن يعلن تعذر رؤية هلال شهر شوال.. والأربعاء أول أيام عيد الفطر

أعلنت دولة اليمن، تعذر رؤية هلال شهر شوال لعام 1445 من هجرة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وبناءً عليه، فإن غدًا الثلاثاء هو المتمم لشهر شوال، وأنّ يوم الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، بيان وزارة الأوقاف الذي جاء فيه أنه بعد التواصل المستمر مع اللجنة المكلفة بتحري هلال شهر شوال المبارك لهذا العام 1445هجريا، ومتابعتهم للهلال في المناطق المتوقع ظهوره فيها مساء اليوم الاثنين، لم يثبت لدى اللجنة المكلفة من وزارة الأوقاف والإرشاد، رؤية هلال شهر شوال هذه الليلة، ليكون غدًا الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان.