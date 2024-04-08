لماذا يرفض كريم محمود عبد العزيز تقديم أعمال بها قبلات أو مخدرات؟

كشف الفنان كريم محمود عبد العزيز، عن أنه يتعمد تقديم أعمال فنية بدون قبلات أو مخدرات، وذلك خلال ظهوره ضيفًا على أحد البرامج التليفزيونية، التي كشف فيها عن كثير من التفاصيل الخاصة به.

كريم محمود عبد العزيز يقدم أفلاما بلا قبلات أو مخدرات

وجّه المحاور سؤالا للفنان كريم محمود عبد العزيز عن أنه يقدم «أفلام بلا بوس؟» ليرد قائلا: «أفلام بلا حاجات تضايق الناس يعني مثلا كان فيه فيلم جايلي من سنين كتير كان معايا البنتين ولادي مكنتش لسه التالتة جت، عن ناس بتدور على مادة معينة مخدرات طول الفيلم علشان يظبطوا نفسهم، فيلم لذيذ فيه ضحك بس معرفش مقدرتش».

وتابع كريم محمود عبد العزيز: «رغم أن أبويا عامل فيلم الكيف بس في الآخر هو مديك الرسالة إن أبعد عن السكة دي، لكن الفيلم اللي كان معايا كان كوميدي ففكرت بناتي يكونوا معايا بقي ويشوفوه ويسألوني هو انتو بتدوروا على إيه في الفيلم علشان نضحك، فابتديت دماغي تتغير شوية وأتمنى يكون دا الصح».