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معتز التوني: ما يتداول بشأن مشاركة كريم محمود عبد العزيز في «إكس مراتي» غير صحيح

كتب:

أحمد عبد الرحمن
02:11 ص | الإثنين 25 ديسمبر 2023
كريم محمود عبد العزيز

كريم محمود عبد العزيز

كشف المخرج معتز التوني، حقيقة مشاركة الفنان كريم محمود عبد العزيز، فى فيلم «Xمراتي»، كما تداول في الساعات القليلة الماضية، عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

حقيقة مشاركة كريم محمود عبد العزيز في فيلم «X مراتي»

وقال المخرج معتز التوني في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: كل ما يشاع حول مشاركة كريم محمود عبد العزيز في فيلم X مراتي عار تماما من الصحة، ولا يعلم من أين جاءت هذة الشائعة، مؤكدا أن الفيلم من بطولة هشام ماجد ومحمد ممدوح.

بدء تصوير فيلم «X مراتي»

وكان معتز التوني، أعلن عن بدء تصوير فيلم «X مراتي»، عن طريق نشره صورة كلاكيت الفيلم عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام» وعلق قائلا: «الحمد لله بدء تصوير إكس مراتي يارب اكرمنا».

بينما حرص عدد كبير على تهئنة المخرج معتز التوني، أبرزهم الفنان شيكو قائلا: «ميزي»، والفنانة مي كساب «مبروك يا ميزو».

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