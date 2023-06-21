محمد محمود عبد العزيز يهنئ شقيقه كريم بفيلم «بيت الروبي»

هنأ الفنان محمد محمود عبد العزيز، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، شقيقه كريم محمود عبد العزيز، بفيلم «بيت الروبي» المقرر عرضه في موسم عيد الأضحى.

ونشر محمد محمود عبد العزيز، صوره تجمعه بشقيقه كريم، وعلق عليها: «الأستاذ حافظ في زيارة لإيهاب الروبي، مبروك لكل صناع فيلم بيت الروبي، أسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا».

فيلم «بيت الروبي»

فيلم «بيت الروبي» من المقرر عرضه في موسم عيد الأضحى، من بطولة كريم عبد العزيز، نور اللبنانية، كريم محمود عبد العزيز، تارا عماد، شريف دسوقي، حاتم صلاح، محمود السيسي، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، منى الشاذلي، مصطفى أبو سريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش، إخراج بيتر ميمي.