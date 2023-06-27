كريم محمود عبد العزيز عن فيلم «بيت الروبي»: قدمنا عملا قريبا من الناس ورسالتنا وصلت دون تعقيد

نجح كريم محمود عبدالعزيز بشخصية «إيهاب الروبى» فى خلق حالة من التناغم بينه وبين الجمهور الذى وقع فى حب بساطته وخفة دمه التى سيطرت على الأحداث بشكل كبير، وكان لها تأثير فعال داخل بيت الروبى من خلال الثنائية التى قدمها مع شقيقه «إبراهيم الروبى»، وهى الشخصية التى جسدها الفنان كريم عبدالعزيز.

وكشف كريم محمود عبدالعزيز لـ«الوطن» كواليس فيلم بيت الروبى قائلاً: كانت تجربة ممتعة للغاية بسبب الروح المميزة التى سادت بين المشاركين فيه، وهو ما انعكس على أدائنا الذى اتسم بالواقعية والمصداقية عند الجمهور، والحقيقة أن فيلمنا ما هو إلا عمل سينمائى بسيط قريب من الناس ويشبههم بشكل كبير، «جوة بيت الروبى بنعيش حاجات كل الناس عايشاها بشكل لطيف ظريف وخفيف».

وأوضح أن الفيلم يعتمد على الوصول للجمهور بشكل سلس دون أى تعقيدات، موضحاً بقوله: «هدفنا كان راحة المتفرج أثناء المشاهدة، بحيث لا يشغل تفكيره كثيراً أو يشعر بتعقيد من الرسالة المستهدفة فى الفيلم، ونحن نتعرض لقضية عصرية مهمة وهى السوشيال ميديا وأضرارها، ولكننا تناولناها بشكل لايت كوميدى يتسم بالسلاسة.

أما عن الثنائية التى يقدمها مع الفنان كريم عبدالعزيز داخل أحداث الفيلم، فقال إنه سعيد للغاية ويتشرف بوقوفه أمام نجم مثله، فهو فنان كبير تعلم منه الكثير، بحسب قوله.

وكشف كريم محمود عبدالعزيز كواليس مقطع «التيك توك» الذى قدمه مع كريم عبدالعزيز قائلاً: المنتج أحمد بدوى كان صاحب الفكرة، حيث قال لنا «ما تعملوا تيك توك وإحنا قاعدين كده»، فرحب «كريم» بالفكرة وشرعنا فى تنفيذها، والحمد لله إنه لاقى استحسان الناس، لدرجة أننى قلت حينها «يا ريت كنا عملناها من زمان».

وأعرب كريم محمود عبدالعزيز عن سعادته بالإيرادات التى حققها الفيلم منذ انطلاق عرضه بدور العرض السينمائى، مؤكداً أن هدفه الأكبر هو استمتاع الجمهور بالفيلم ووصوله إلى أكبر عدد منهم.