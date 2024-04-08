فوائد التنويم المغناطيسي بعد ذكره في مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 29

خلال عرض الحلقة 29 من مسلسل الكبير أوي الجزء 8 بطولة الفنان أحمد مكي، وقف الفنان حاتم صلاح بشخصية «نفادي» على مسرح بفندق المزاريطة، ليشرح التنويم المغناطيسي على الواقع، وفي التقرير التالي نتحدث عن فوائد واستخدامات التنويم المغناطيسي.

هناك صورة نمطية خاطئة عن التنويم المغناطيسي، فهو بعيد تمامًا عن النوم، حيث أنه عبارة عن شعور بالاسترخاء يحسن التركيز ويزيد من الإحساس بالهدوء، ويعمل على تغيير السلوك والتأقلم على التوتر، ولا يفقد الخاضع له السيطرة على نفسه خلال جلسة التنويم المغناطيسي، كما هو شائع عن البعض، بحسب ما ذكره موقع «mayoclinic» الطبي.

الاستعداد لجلسات التنويم المغناطيسي

يتم الاستعداد لجلسات التنويم المغناطيسي من خلال ارتداء ملابس فضفاضة المريحة، من أجل المساعدة على الاسترخاء، والحصول على قدر جيد من الراحة، وعدم الاستسلام لأي شخص يدعي قدرته على إجراء هذا النوع من التنويم بل يجب اختيار طبيب معتمد.

فوائد التنويم المغناطيسي

يعمل التنويم المغناطيسي على التحكم في الآلام الناتجة عن الحروق أو جلسات العلاج الكيماوي لمصابي السرطان أو الخاضعين لعمليات الولادة، بالإضافة للذين يعانون من متلازمة القولون ومشكلات الأسنان والصداع، كما يقوم بعلاج بعض مشكلات النوم، وتعديل بعض السلوكيات الضارة مثل التدخين والإفراط في الأكل، كما أنه يخفف الشعور بالقلق والرهاب.

مسلسل الكبير أوي 8

ويذكر أن مسلسل الكبير أوى 8 يذاع على قناة ON الساعة 6:05 مساء، أي أنه قبل الإفطار بحوالي ربع ساعة، وفي الموعد نفسه يعرض على منصة watch it، والمسلسل بطولة أحمد مكي في 3 شخصيات مختلفة، الكبير وجوني وحزلقوم، بالإضافة للفنانة رحمة أحمد في دور مربوحة، وبيومي فؤاد «الدكتور ربيع»، ومصطفى غريب «العترة»، ومحمد سلام في شخصية «هجرس».