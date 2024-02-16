هل التنويم المغناطيسي حقيقة؟.. نيللي كريم تعالج به المرضى في مسلسل فراولة

في ظل زخم الحياة اليومية والروتين المستمر، يبقى للأعمال الكوميدية طابعا خاصا داخل وجبات دراما رمضان، التي تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للجماهير في كل عام، إذ تقدم كل الألوان الدرامية وتطرح مختلف القضايا، يأتي مسلسل فراولة، أحد الأعمال المقرر عرضها في الموسم الرمضاني المقبل، إذ يمثل عودة قوية للفنانة نيللي كريم، إلى الدراما الكوميدية.

قصة مسلسل فراولة 2024

مسلسل فراولة يأتي في كل حلقات كوميدية، تدور حول شخصية «فراولة»، التي تمارس العلاج باستخدام البلورات والأحجار ذات القوة الخاصة، مع اتباع أسلوب التنويم المغناطيسي.

وحقق البرومو التشويقي للمسلسل صدى واسع فور عرضه، خاصة مع مشاهد التنويم المغناطيسي التي تتبعه «نيللي» من خلال شخصية «فراولة»، الذي يعد أسلوبا علاجيا بديلا يهدف إلى الاسترخاء.

ما قصة التنويم المغناطيسي؟

التنويم المغناطيسي، هو شعور واسع بالاسترخاء يحسّن التركيز، مع تغيرات في الوعي، وهو بمثابة علاج بالتنويم، يشعر خلاله الشخص بالهدوء والاسترخاء، وأنه مقبل على تغيرات سلوكية بل والتحكم فيها، مع التأقلم على التوتر والقلق، لتبدو على نحو أفضل.

والحقيقة أن التنويم المغناطيسي، ليس كما تراه في الأعمال الفنية الكوميدية، وعروض التنويم على خشبات المسارح، إذ لا يفقد الأشخاص خلاله سيطرتهم على أنفسهم أثناء الجلسة، بل يتذكرون ما حدث معهم بشكل طبيعي، وفقًا لموقع «mayoclinic» الطبي.

وقالت الدكتورة صفاء حمودة، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، إن التنويم المعناطيسي، لم يعد يستخدم الآن، خاصة أن تأثيره مؤقتًا وليس دائم، قائلة خلال لـ«الوطن»: «المعالج بيحقن الحالة، بمادة كميائية عشان يسترخي ويقدر يحكي عن الأمور المكبوتة، خلال جلسات، عشان يقدر يتحكم في القلق».

فوائد التنويم المغناطيسي

- التحكم في الألم الناتج عن الحروق أو جلسات العلاج الكيماوي والولادة ومتلازمة القولون المتهيج والألم الليفي العضلي ومشكلات عظام الفك والأسنان والصداع.

- التخفيف من هبات الحرارة التي تحدث بسبب انقطاع الطمث.

- علاج بعض مشكلات النوم مثل التبول في الفراش.

- علاج بعض المشكلات السلوكية مثل التدخين والإفراط في الأكل.

- التخفيف من الشعور بالقلق المصاحب نوبات الخوف والرهاب.

آثار جانبية للتنويم المغناطيسي

قد يكون هناك ردود فعل ضارة للتنويم المغناطيسي.

الدوخة.

الصداع.

الغثيان.

النعاس.

القلق أو الضيق.

مشكلات النوم.

تحفيز رد فعل عاطفي قوي.

كيف تستعد لجلسات التنويم المغناطيسي؟

- ارتداء ملابس مريحة للمساعدة على الاسترخاء.

- الحصول على قدر جيد من الراحة.

- اختيار طبيب معتمد لإجراء التنويم المغناطيسي.

جدير بالذكر أن التنويم المغناطيسي ليس مناسب للجميع، بينما قد يتمكن البعض بمرور الوقت من ممارسة التنويم المغناطيسي لأنفسهم.