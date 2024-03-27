ما حكم التدخين في نهار رمضان؟.. اعرف الرأي الفقهي لدار الإفتاء

ينشغل المسلمون بالعديد من الأمور الدينية التي ترتبط بفعاليات الصيام، ومن بين القضايا التي قد تثير الاستفسارات والتساؤلات كل عام هو ما حكم التدخين في نهار رمضان؟

حكم التدخين في نهار رمضان

وأكدت دار الإفتاء أن التدخين ليست مجرد عادة سيئة بل هي مُحرَّمة، وتضر بصحة الإنسان، كما أنها تُفسِد صيامه ما يستوجب قضاءه.

وأكدت الإفتاء خلال حديثها عن حكم التدخين في نهار رمضان، أن الدخان الناتج عن حرق التبغ يحتوي على مواد عضوية تتكاثف وتتسرب إلى جسم الإنسان، وهذا يتعارض تمامًا مع شم الروائح الطيبة والعطور.

واستشهدت بقول العلامة ابن عابدين في «رد المحتار» حيث وضح الفرق بين هواء يتطيب بروائح مسكية وبين دخان يصل إلى جوف الإنسان ويؤثر على صيامه، قائلا::«لوضوح الفرق بين هواء تَطَيَّب بريح المسك وشَبَهِه، وبين جوهر دُخان وصل إلى جوفه بفعله».

وتناولت خلال حديثها عن حكم التدخين في نهار رمضان، للإدعاءات التي يطلقها بعض الأشخاص بشأن عدم إفساد صيام التدخين بالسجائر مقارنة بالشيشة، مؤكدا أن هذا كلام غير صحيح لأن جميع أنواع التدخين تؤدي إلى دخول المواد الضارة إلى حلق وجوف الإنسان، وبالتالي تُفسد صيامه.

واستشهدت الإفتاء بقول العلامة الدردير المالكي في«الشرح الكبير» بقوله: [(و) بترك إيصال (بخور) -بفتح الباء- أي: الدخان المتصاعد من حرق نحو العود، ومثله: بخار القدر فمتى وصل للحلق أوجب القضاء، ومنه: الدخان الذي يُشْرَب أي يمص بالقصب ونحوه، فإنه يصل للحلق بل للجوف بخلاف شم رائحة البخور ونحوه من غير أن يدخل الدخان للحلق فلا يفطر].