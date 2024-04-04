على طريقة حزلقوم والكبير أوي.. حكاية متسابق فاز بالمليون بالكحة

جسدت أحداث الحلقة 25 من مسلسل الكبير أوي 8 برنامج من سيربح المليون الشهير، وكان «حزلقوم» هو ضيف البرنامج، واسمه في المسلسل «مين هيكسب النص مليون؟» تقديم الفنان عمرو رمزي، وخلال الحلقة استخدم «الكبير» طريقة مختلفة في تغشيشه، وهي الكحة.

وكان «الكبير» ضمن جمهور البرنامج، وأثناء السؤال يقوم بالبحث عن إجابته عبر الإنترنت، ثم الكحة حسب رقم الإجابة، أي إذا كانت الإجابة رقم 2، يقوم بالكحكحة مرتين.

مفاجأة في طريقة تغشيش «حزلقوم»

المفاجأة الكبيرة في الطريقة التي استخدمها الكبير ليفوز «حزلقوم» بالبرنامج هي حقيقية بالفعل، واستخدمها متسابق في «من سيربح المليون» بنسخته البريطانية، وهو تشارلز إنجرام، الرائد في الجيش البريطاني، واشتهر بعدها وأصبح حديث العالم ووصلت شهرته إلى وجود ملف تعريف شخصي له عبر موقع «ويكيبيديا» الشهير.

وعن طريق شريك له ضمن الجمهور، استطاع «إنجرام» الفوز بالجائزة الكبرى بعد الإجابة عن جميع الأسئلة، وحينها كان عمره 38 عامًا في 2001، بحسب ما نشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

حجب جائزة إنجرام

وبينما كان يقوم مقدم البرنامج كريس تارانت بتسليم الشيك للفائزين على الشاشة، تم حجب الأموال من قبل شركة الإنتاج بعد أن أثيرت مخاوف بشأن احتمال قيامه بالغش، واتضح لاحقًا أن شريكه قد استخدم الكحة للإشارة إلى الإجابات الصحيحة أثناء البرنامج.

الحُكم على «إنجرام» وشريكه

وتم الحُكم على «إنجرام» بالسجن لمدة 20 شهرًا مع وقف التنفيذ في محاكمة أمام الجميع عام 2003، وأصبح يُعرف أيضًا باسم «رائد السعال»، وأُجبر على الاستقالة من عمله بعد 17 عامًا من الخدمة، كما حُكم على شريكه بالسجن لمدة 18 شهرًا مع وقف التنفيذ لدوره في عملية الاحتيال.

حاليًا يعيش «إنجرام» حياة هادئة في مقاطعة سومرست الإنجليزية، ويعمل في مزرعة استأجرها مع زوجته.