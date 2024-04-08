«القومي للحضارة» يتيح خدمة حجز جولات إرشادية للزائرين

يتيح المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، بدءًا من الغد، خدمة حجز جولات إرشادية، على أنّ يحجز طالب الخدمة، مسبقًا إلكترونيًا قبل الزيارة بـ48 ساعة، من خلال الموقع الرسمي للمتحف.

تذكرة دخول المتحف

وكشف المتحف أنّه يمكن حجز الجولات من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي، وأنّ أول جولة إرشادية ستكون الخميس المقبل ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

وتتضمن الخدمة التي تُقدمه بمقابل مادي علاوة على ثمن تذكرة دخول المتحف، توفير عدد من المرشدين السياحيين الذين يصطحبون زائري المتحف خلال جولتهم، لشرح القطع الأثرية في القاعة المركزية وقاعة النسيج المصري، باللغتين العربية والإنجليزية على مدار الأسبوع، بواقع 3 جولات سياحية يوميًا بمواعيد محددة.

الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة

تأتي هذه الخدمة في إطار سعي هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، للارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للزائرين، والعمل على تطويرها لتحسين تجربتهم، ما يأتي في اطار أحد أبرز محاور الاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر.

جدير بالذكر أنّ هذه الخدمة، جاءت نتاج بروتوكول التعاون بين هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية ونقابة المرشدين السياحيين.