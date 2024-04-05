«اعرف واطبخ وتذوق كعك العيد».. ورشة عمل متحف الحضارة المصرية غدا

ينظم القسم التعليمي بمتحف الحضارة المصرية في الفسطاط بالتعاون مع إحدى الشركات المتخصصة، ورشة عمل للتعرف على مظاهر عيد الفطر المبارك في مصر من خلال عمل كعك العيد، غدا السبت.

وأوضح المتحف أنّ الكعك ارتبط بفرحة عيد الفطر المبارك، لافتا إلى أنّ المؤرخين اختلفوا حول أصل الكعك، مشيرا إلى أنّ النقوش المعتادة على الكحك لها جذور من الحضارة المصرية القديمة.

اعرف واطبخ وتذوق كحك العيد

وأوضح متحف الحضارة المصرية، أن تلك الفعالية تٌنظم تحت شعار «اعرف واطبخ وتذوق كحك العيد»، ومن خلال الشيف المصري الصغير بالقسم التعليمي بالمتحف القومي للحضارة المصرية ضمن فعالية الموسم الثاني لمبادرة طبلية مصر، موضحا أن مدة تلك الورشة ستكون من الساعة 10.30 من صباح غدٍ السبت، وحتى الساعة 1.30 ظهرا.

حضور ورشة صناعة كعك العيد

وأشار متحف الحضارة المصرية بالفسطاط، إلى أن دخول الجمهور لحضور تلك الفعالية سيكون بالمجان، إلا أنه لن يشمل دخول قاعات العرض، موضحا أن حضور تلك الورشة مناسب للأعمار من سن 6 إلى 14 سنة علما بأن أعداد المقاعد محدودة.