متحف جاير أندرسون ينظم معرض «المخطوط العربي»

قالت وزارة السياحة والآثار فى بيان صحفي اليوم، إن متحف جاير أندرسون بالقاهرة نظم معرضاً أثرياً مؤقتاً، لإلقاء الضوء على المخطوطات العربية من مختلف العصور الإسلامية تحت عنوان «المخطوط العربي»، وذلك بمناسبة يوم المخطوط العربي، والذي يحل بشهر أبريل من كل عام.

المتاحف المصرية مؤسسات ثقافية تعليمية

وقالت مرفت عزت مدير عام متحف جاير أندرسون، إن هذا المعرض يأتي في إطار خطة قطاع المتاحف لتفعيل دور المتاحف المصرية كمؤسسات ثقافية تعليمية تعمل على رفع الوعي الأثري بين أبناء المجتمع.

مخطوطات في العلوم والطب والدين والأدب

وأشارت إلى أن المعرض يضم 15 مخطوطا ومصحفًا من حقب تاريخيّة مختلفة خلال العصر الإسلامي، بينها مجموعة من المخطوطات في العلوم، والطب، والدين والأدب من بينهم مخطوط مجلد عبارة عن جزء من المصحف الشريف، ومخطوط مجلد من كتاب «ورد الحكام من شرح غرر الأحكام»، ومخطوط مجلد بعنوان «دلائل الخيرات وشوارق الأنوار بذكر الصلاة على النبي المختار»، ومخطوط بعنوان «مشتمل الأحكام في الفتاوى الحنيفية»، بالإضافة إلى مجموعة من المصاحف المنفذة بخط اليد.