ظاهرة تضرب سماء مصر بشكل مفاجئ.. ماذا يفعل المنخفض الجوي في الطقس؟

بعد أيام قليلة من ارتفاع درجات الحرارة وتحسن حالة الطقس، تفاجأ المواطنين بتغير كبير في طقس الساعات الماضية، بعد أن ضربت ظاهرة جوية سماء مصر منذ ساعات، تسببت في هطول الأمطار على عدد من المحافظات، وهو ما كشفته الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان رسمي.

منخفص جوي، هكذا كشفت الأرصاد عن الظاهرة التي تأثرت البلاد بها خلال الساعات الماضية، وتستمر لأيام، والتي يصاحبها كتل هوائية باردة تتسبب في انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير، فما هو المنخفض الجوي؟.

ماذا يعني المنخفض الجوي الذي يؤثر على الطقس خلال الأيام المقبلة؟

يمكن أن يتسبب الهواء الموجود في طبقة التروبوسفير العليا في تغيير اتجاهه وسرعته، مما يترك في بعض الأحيان فجوة أو فراغًا خلفه يمتلئ بالهواء الصاعد من السطح، ويعرف تدفق الهواء من منطقة ما باسم «التباعد»، في حين يسمى تدفق الهواء إلى منطقة الضغط المنخفض «التقارب»، بحسب موقع worldweather.

يتدفق الهواء من الضغط المرتفع إلى الضغط المنخفض، وبسبب دوران الأرض (تأثير كوريوليس)، تعتمد قوة واتجاه تدفق الهواء على تدرج الضغط، وخط العرض، ونصف الكرة الأرضية.

وبحسب توصيف التقرير للظاهرة، فإنه في نصف الكرة الشمالي، تدور الرياح حول المنخفض في اتجاه عكس عقارب الساعة، وفي نصف الكرة الجنوبي، تدور الرياح حول المنخفض في اتجاه عقارب الساعة، كما يمكن أن يتشكل المنخفض نتيجة لتسخين السطح أو التفاعل بين الكتل الهوائية أو حركة كتلة هوائية فوق سلسلة جبال.

تحذير من طقس الأيام المقبلة

في أحد أيام الصيف الحارة، يمكن أن ترتفع درجة حرارة الأرض إلى حد أن كتلة كبيرة من الهواء تبدأ في الارتفاع.

وعندما يكون التسخين على مدى فترة طويلة، خاصة على مساحة اليابسة القارية، يمكن أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع عام للهواء، ما يؤدي إلى التقاء الهواء الدافئ الرطب من البحار المحيطة، وهطول أمطار غزيرة.

ما هي الظواهر الجوية المرتبطة بالمنخفضات؟

اعتمادا على تدرج الضغط، قد تكون هناك رياح قوية، وسيتشكل الهواء الصاعد على شكل سحابة طبقية مع هطول أمطار متواصلة، وضعف الرؤية، وقد تؤدي حالة عدم الاستقرار إلى تشكل السحب الركامية المصحوبة بأمطار غزيرة.

وبحسب بيان «الأرصاد»، فإن تأثر البلاد بالمنخفض الجوي المتمركز على شرق البحر المتوسط، الذي يصاحبه كتل هوائية باردة نسبيا، تؤدي إلى انخفاض في درجات الحرارة على الأنحاء كافة، سيستمر، كما يستمر نشاط الرياح على معظم الأنحاء، ما يزيد الإحساس ببرودة الطقس، كما أنه سيكون هناك تساقط للأمطار تكون متفاوتة الشدة ورعدية أحيانا، تتجه نحو شرق البلاد في الأيام المقبلة.