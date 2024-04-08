«الأرصاد» تكشف عن حالة الطقس خلال إجازة عيد الفطر.. بشرى للمواطنين

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة، خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وقالت الدكتورة منار غانم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الاثنين، إن البلاد تشهد تأثرا بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، ونشاط رياح مصحوبا بالرمال والأتربة، وانخفاض في درجات الحرارة.

تزايد سقوط الأمطار غدا الثلاثاء

وتوقعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تزايد كميات سقوط الأمطار غدا الثلاثاء، آخر أيام شهر رمضان المبارك، بداية من السواحل الشمالية حتى شمال الصعيد؛ لتكون بين المتوسطة والغزيرة.

وزفت الدكتورة منار غانم، بشرى سارة بشأن طقس أول أيام العيد، قائلة إنه سيكون هناك تحسنا في الأحوال الجوية، من ظهر يوم الأربعاء، مهيبة في الوقت ذاته بالمواطنين توخي الحذر وعدم تخفيف الملابس، خلال ساعات الليل، التي تشهد انخفاضا في درجات الحرارة.

وأضافت أنه اعتبارا من الخميس المقبل، ثاني أيام عيد الفطر المبارك، تشهد البلاد زيادة في قيم درجات الحرارة، لتسجل العظمى بالقاهرة مع بين 27 و28 درجة مئوية، مع شبورة مائية كثيفة صباحا.