تعرف على حالة الطقس آخر أيام رمضان ويوم العيد.. «هنرجع نتقل تاني؟»

تشهد حالة الطقس غدًا في مصر، استمرار الأمطار الرعدية متفاوتة الشدة على العديد من المحافظات، إذ تضرب الأمطار نحو 14 محافظة، على أن تنحسر بدءًا من أول أيام عيد الفطر المبارك، ليشهد الأربعاء طقسا معتدلا نسبيًا، فيما يبدأ تحسن الأحوال الجوية بدءًا من الخميس الموافق ثاني أيام عيد الفطر المبارك، بالتزامن مع نشاط ظاهرة جوية مؤثرة حذرت منها هيئة الأرصاد الجوية.

وفي السطور الآتية، تنشر «الوطن» تفاصيل حالة الطقس غدا - آخر أيام رمضان -، فضلًا عن أماكن سقوط الأمطار، ودرجة الحرارة العظمى والصغرى في جميع المحافظات، وأبرز الظواهر الجوية، وطقس عيد الفطر، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

حالة الطقس غدا في مصر

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدا في مصر، ستشهد أجواءً مائلة للدفء خلال النهار على القاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية، ومحافظات الوجه البحري، بينما تسود أجواءً مائلة للحرارة على جنوب سيناء، وأقاليم شمال الصعيد، فيما تصبح مائلة للبرودة خلال الليل وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

أمطار رعدية متفاوتة الشدة

وتضرب أمطار متفاوتة الشدة عدة محافظات، ضمن طقس الغد، إذ تضرب أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانًا مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية الغربية، وجنوب الوجه البحري، وسلاسل جبال البحر الأحمر، وسيناء.

كما تضرب أمطار متوسطة ورعدية أحيانًا السواحل الشمالية الشرقية، ومدن القناة، وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، بالتزامن مع نشاط الرياح على كافة الأنحاء مما يزيد من الإحساس ببرودة الجو، فيما أوضحت الأرصاد، إنّه يجرى تحديث توقعات حالة الطقس أولًا بأول نظرًا للتغيرات الحادة والسريعة، وعدم ثبات خرائط الطقس.

درجة الحرارة غدا في مصر

وفيما يخص درجة الحرارة العظمى والصغرى في مصر، فإنّها تأتي كما يلي

القاهرة الكبرى.. العظمى 25 والصغرى 16.

السواحل الشمالية الغربية وجنوب الوجه البحري.. العظمى 22 والصغرى 17.

السواحل الشمالية الشرقية، وشمال الوجه البحري ومدن القناة.. العظمى 22 والصغرى 17.

سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.. العظمى 30 والصغرى 19.

شمال الصعيد.. العظمى 27 والصغرى 14.

جنوب الصعيد.. العظمى 33 والصغرى 19.

الطقس أول أيام العيد

ويشهد الطقس أول أيام العيد، انحسار فرص سقوط الأمطار، إذ تكون خفيفة وتضرب السواحل الشمالية الشرقية، ومدن القناة، وشمال الوجه البحري فقط.