تحذير من تفشي مرض خطير في العالم.. يصيب نحو 35 مليون شخص

يُقدر عدد سكان العالم بنحو 8 مليارات نسمة، يعاني منهم نحو 20 مليون شخص من الإصابة بـ«السرطان» بمختلف أنواعه، ويتم تشخيص عشرات الآلاف من الأشخاص بهذا المرض الخطير كل عام.

وتوقعت جمعية السرطان الأمريكية ارتفاع عدد المصابين بالسرطان إلى 77% بحلول عام 2025، محذرة العالم من تفشي المرض ووصفته بـ«موجة عارمة».

تحذير من تفشي مرض خطير في العالم

وبحسب تقرير جمعية السرطان الأمريكية المنشور في مجلة «CA: A Cancer Journal for Clinicians»، فأنه من المتوقع أن تتزايد أعداد المصابين بـمختلف أنواع «الكانسر»، إلى نحو 35 مليون شخص بحلول عام 2050، فضلا عن وفاة عشرات الآلاف من المصابين، وذلك بعدما جرى إصابة نحو 20 مليون شخص في عام 2022، إضافة إلى وفاة قرابة 10 ملايين حالة.

الدكتور ويليام داهوت، كبير المسؤولين العلميين لدى جمعية السرطان الأمريكية، حذّر من تزايد أعداد الإصابة بالسرطانات الأكثر شيوعًا، وهي: «الثدي، الرئة، المعدة، الكبد، القولون، البروستاتا، المستقيم، الغدة الدرقية وعنق الرحم والمثانة»، مؤكدًا أن أكبر نسب الإصابة ستكون بسرطان الرئة، بينما سرطان عنق الرحم سيكون السبب الرئيسي للوفاة في 37 دولة، بينها إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وأمريكا الجنوبية، وجنوب شرق آسيا.

علاقة النمو السكاني بتفشي السرطان

النمو السكاني والشيخوخة، هما أكثر عاملان يسببان الإصابة بالسرطان بحسب كبير المسؤولين العلميين لدى جمعية السرطان الأمريكية، فضلا عن أن الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالمرض اللعين هي الأشخاص الذين يستخدمون التبغ، والذين يعانون من السمنة إضافة إلى التاريخ المرضي العائلي، إذ وصف تزايد نسب الإصابة بـ«الاتّجاه مثير للقلق».

تفشي مرض السرطان، ليس وحده عامل الخطر بحسب «داهوت»، إنما عدم التشخيص المبكر للمرض، وهو ما يقلقه وحذّر منه: «نحن قلقون من أننا سنشهد زيادة في معدلات الإصابة والوفيات، وقلقون من عدم امتلاك الدول منخفضة الدخل لأدوات الكشف المبكر عن مسببات السرطان».

تحذير من الصحة العالمية بشأن تفشي مرض خطير

في الوقت نفسه، حذّر المرصد العالمي للسرطان، وهو قاعدة بيانات تابعة لمنظمة الصحة العالمية، من تزايد أعداد الإصابة بالسرطان في عام 2050، مؤكدًا أن البيانات تظهر إصابة أكثر من 2.5 مليون شخص بسرطان الرئة، فضلا عن أكثر من 1.8 مليون حالة وفاة، في عام 2023، مطالبة الدول المختلفة بالقضاء على التبغ، وضرورة تغيير أنماط الحياة.

وبحسب جمعية السرطان الأمريكية، فأن التبغ هو السبب الرئيسي لسرطان الرئة، لذلك يجب القضاء عليه مع ضرورة الكشف المبكر عن السرطان وتغيير أنظمة الرعاية الصحية، وخاصة تلك التي تعاني بالفعل من ضغوط كبيرة.