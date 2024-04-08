5 مخاطر لإهمال تنظيف الأسنان.. قد تصل إلى السرطان

العناية بنظافة الأسنان أمر ضروري لا يتعلق بمظهرنا فحسب، بل يتدخل في صحتنا بشكل غير مباشر، نتيجة انتقال بعض البكتيريا العالقة في الأسنان إلى المعدة، إذا لم نغسل أسناننا بشكل صحيح، وهو ما يمكن أن يسبب أمراضا خطيرة.

مشكللت صحية بسبب إهمال تنظيف الأسنان

علاقة قوية تجمع بين نظافة الأسنان والصحة العامة، أظهرتها دراسة بريطانية ربطت بين عدم تنظيف الأسنان وخطر الإصابة بمرض السرطان، ويوضح الدكتور ناصر محمد استشاري طب الفم والأسنان خلال حديثه لـ«الوطن»، عدة مخاطر ناتجة عن الإهمال في صحة ونظافة اللثة والأسنان نلخصها في النقاط الآتية:

1. مرض السكر

يمكن أن يؤدي إهمال التهابات اللثة وعدم تنظيف الأسنان إلى الإصابة بمرض السكر من النوع الأول خاصةً عند الأطفال.

2. أمراض القلب

نتيجة أمراض اللثة التي ينتج عنها إفرازات ضارة بالجسم، وعند وصولها إلى مجرى الدم، تسبب عدة مشكلات صحية، منها أمراض القلب.

3. السكتة الدماغية

نتيجة تمكن البكتيريا الضارة في الفم من التسلل إلى مجرى الدم والوصول إلى الدماغ، ما يقلل أو يمنع وصول الدماء المحملة بالأكسجين إلى المخ، ما يتسبب في حدوث السكتة الدماغية.

4. سرطان اللثة

تنظيف الأسنان نشاط بسيط يقي من أمراض معقدة مثل سرطان اللثة، التي تتضرر من البكتيريا العالقة بالأسنان، ويمكن مع الوقت أن تعمل على مراكمة الأورام في المعدة.

5. سرطان القولون

الإصابة بقرح اللثة نتيجة إهمال تنظيف الأسنان بشكل يومي، ينتج عنها إفرازات ضارة يؤدي ابتلاعها إلى حدوث مشكلات صحية خطيرة تصل إلى سرطان القولون.