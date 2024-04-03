من واقع مسلسل المعلم وبدون سابق إنذار.. 5 طرق للتخلص من اكتئاب السرطان

تناول الحالة النفسية لمريض السرطان والصراعات والأوجاع التي يُمر بها خلال رحلته مع المرض الخبيث، كان محط اهتمام من صناع الدراما الرمضانية 2024، إذ تناول مسلسل المعلم معاناة سهر الصايغ (زمزم) من سرطان الدم، وكيف أثر ذلك على صحتها النفسية هي والمحيطين بها، وكذلك تناول مسلسل بدون سابق إنذار صدمة الزوجين مروان (آسر ياسين) وليلى (عائشة بن أحمد) عندما علما بمرض ابنهما «عمر» بسرطان الدم ومدى تأثير ذلك على الحالة النفسية للطفل عندما تغيَّرت حياته فجأة.

الشعور بالقلق والتوتر

ومن واقع ما تناوله مسلسل المعلم وبدون سابق إنذار، أكد الدكتور أحمد فهمي، أخصائي الصحة النفسية وعلاج الإدمان، أن هناك علاقة قوية بين الإصابة بالسرطان وظهور أعراض الاكتئاب، لأن حياة المريض تتغير فجأة من النشاط والحركة والتعامل اليومي العادي إلى المكوث في المستشفى والتعامل بحساب في كل شيء، وفق تعبيره، ما يجعل المريض يمر بالتقلبات المزاجية ويشعر بالتوتر والقلق حتى تصل بعض الحالات إلى الاكتئاب الحاد نتيجة الشعور بالإحباط واليأس.

الدعم النفسي لمريض السرطان

وأضاف فهمي خلال حديثه لـ «الوطن»، أن الدعم النفسي والعاطفي من المحيطين بمريض السرطان هي أولى خطوات علاجه، ويتم ذلك من خلال الإنصات إلى مريض السرطان ومعرفة ما يدور برأسه من مخاوف حول المرض، وإظهار التعاطف معه مع إبراز الحالات الناجية من السرطان وحكى قصتها له لإعطائه جرعة من الأمل في الشفاء.

وينبغي كذلك على أهل وأصدقاء مريض السرطان، الاستعانة بطبيب نفسي في حال زادت أعراض الاكتئاب حتي يحدد له طريقة العلاج المناسبة له سواء من خلال الأدوية أو العلاج السلوكي المعرفي، وفقًا لما أضافه الأخصائي النفسي، مؤكدًا ضرورة الخروج مع مريض السرطان في أماكن يحبها وتشجيعه على ممارسة الهوايات والأنشطة التي يُحبها، فضلًا عن أهمية تشجيعه على ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة التي تساعد على تخفيف الضغوط النفسية.