سر إهداء مسلسل بدون سابق إنذار للراحلة أنيسة حسونة.. روح قوية حاربت السرطان

إهداء صناع مسلسل بدون سابق إنذار العمل لروح الكاتبة الراحلة أنيسة حسونة، التي رحلت عن عالمنا في 13 مارس 2022، نبه الجمهور إلى الكتاب الذي يحمل اسم المسلسل ويُناقش معاناة الكاتبة مع مرض السرطان، إذ تشابهت الكثير من المشاعر والأوجاع بين ما رصدته حسونة وبين عائلة الطفل عمر التي اكتشفت إصابته بسرطان الدم، ما جعل حياتهم تنقلب رأسًا على عقب.

إهداء المسلسل لروح أنيسة حسونة

حمل التتر النهائي لمسلسل بدون سابق إنذار كلمات: إهداء إلى روح الكاتبة أنيسة حسونة، التي ألهمت بكتابها بدون سابق إنذار صناع المسلسل من خلال تناول المشاعر المتضاربة والمآسي التي تستحوذ على مشاعر مريض السرطان وعائلته عند العلم بالإصابة بالمرض بشكل مفاجئ دون سابق إنذار، إذ تناول الكتاب روح الإنسان القوية التي لا يقهرها المرض مهما بلغت شدته، وكيف لعبت رحمة الله دورًا كبيرًا في صبر حسونة على الانتكاسات والآلام التي حملتها تلك التجربة الصعبة.

قصة كتاب بدون سابق إنذار

ورصد الكتاب كذلك، الصعوبات التي مرت بها أنيسة حسونة عندما اضطرت لإجراء عمليتين دون وضع بنج بسبب خطأ طبي، وتعرضها لمضاعفات خطيرة جراء ذلك، فضلًا عن اضطرارها دخول غرفة العمليات أكثر من مرة في أقل من أسبوعين، وتتشابه تلك الروح القوية المقاتلة مع عائلة الطفل عمر في أحداث المسلسل، فبمجرد معرفة مروان (آسر ياسين) وليلى (عائشة بن أحمد) مرض ابنهما بسرطان الدم يحاولان بكل ما أوتيا من قوة، إنقاذ ابنهما من هذا المرض.

وتبدأ أحداث مسلسل بدون سابق إنذار في التصاعد، بعد اكتشاف الزوجان مروان وليلي أن عمر ليس ابنهما، وذلك بعد اجراء الفحوصات الجينية، ما جعلهما يبدآن عملية البحث عن ابنهما الحقيقي وسط اهتمامهما بالطفل عمر نظرًا لما يعانيه جراء إصابته بسرطان الدم.

مسلسل بدون سابق إنذار بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، إسلام حافظ، جهاد حسام، أحمد على ماهر، نهال عنبر، حنان سليمان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة، وسيناريو وحوار كل من عمار صبرى وسمر طاهر وكريم الدليل، وإخراج هانى خليفة وإنتاج شركة blue bee.