رسالة مؤثرة من ميرنا نور الدين بطلة «الحشاشين»: «خلصت الحكاية وشكرا للمتحدة»

تُجسد فتاة صغيرة شخصية كبيرة، فقد ظهرت الفنانة الشابة ميرنا نور الدين، صاحبة الـ34 عاما، في مسلسل الحشاشين، بدور زوجة رئيس الطائفة حسن الصباح، تلك الجماعة التي ظهرت في القرن الحادي عشر، وتعني القتل خِلسة أو غدرًا، أو القاتل المحترف المأجور، واشتهرت بالقيام باغتيالات دموية لشخصيات مهمة.

رسالة من بطلة مسلسل الحشاشين

«ميرنا» التي بدأت مشوارها الفني عام 2015 كفنانة شابة صاعدة، أبدعت في دورها كزوجة لحسن الصباح قائد فرقة الحشاشين، وأتقنت الدور منذ عرضه عليها، فبدأت بالبحث عن شخصية دنيا زاد لتجسيدها بشكل يليق بتاريخ الشخصية، بحسب تصريحات تلفزيونية لها: «بحثت كتير عن الشخصية لكن مخرج العمل ومؤلفه ساعداني كثيرًا في إتقان الدور، لذلك أنا ممتنة كثيرًا لهما».

رسالة مؤثرة وجهتها ميرنا نور الدين، مع نهاية مسلسل الحشاشين، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»: «بعد سنتين تصوير، خلصت حكاية دنيا زاد هتوحشني جدا، بتمنى من كل قلبي إنه يكون دور خفيف على قلوبكم».

أبطال مسلسل الحشاشين

ميرنا نور الدين، وجّهت أيضًا رسالة شكر لكلا من المخرج بيتر ميمي، والمؤلف عبدالرحيم كمال، وأبطال العمل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية: «شكرا المميز المبدع دكتور بيتر ميمي على إيمانه وثقته ودعمه ليا، شكرًا للمؤلف العظيم أستاذ عبدالرحيم كمال على إيمانه الكبير بيا تشرفت بالشغل معاك جدًا، شكرًا لشركة الإنتاج سينرچي على اختيارها ليا لتجسيد شخصية دنيا زاد، وشكرًا للمتحدة».

شكر كبير وجهته ميرنا نور الدين، للفنان كريم عبدالعزيز: «شكرًا للنجم الكبير على مساعدته وكلامه وثقته فيا انبسطت وتشرفت بالشغل معاك جدًا، مبروك لكل صناع هذا العمل المهم الضخم.. تشرفت إني كنت جزء من مسلسل الحشاشين، إلى اللقاء في العمل المقبل إن شاء الله».