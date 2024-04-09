مسلسل الحشاشين الحلقة 29.. حسن الصباح يتمنى الموت

شهدت أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 29، حدثا سعيدا لنورهان (سارة الشامي)، زوجة يحيى ابن المؤذن (أحمد عبد الوهاب)؛ إذ أنجبت ولد وأطلقت عليه اسم سعيد كما تمنى والده قبل أن يموت.

كما شهد مسلسل الحشاشين الحلقة 29، دخول حسن الصباح في حالة من الزهد والضعف النفسي؛ إذ طلب من برزك أميد أن يقتله؛ لأنه أكبر عدو إلى نفسه، وعاش لأول مرة حالة من الندم بعد قتل زوجته دنيا زاد وابنه الحسين، بجانب اختفاء نجله الهادي، مما جعله يتمنى الموت.

مسلسل الحشاشين الحلقة 29

وضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 29، يخبر برزك أميد حسن الصباح، أنه قتل ابنة الراعي ونجلها، لضمان عدم انتشار الخبر بين الناس، بسبب شكه أنها تدعي زواجها من حسن الصباح.

وفي نهاية الحلقة، ظهر حسن الصباح، وهو في حالة أشبه بالجنون؛ إذ يقوم مفزوعا ويكلم نفسه، ومظهره مختلف عن المعتاد.